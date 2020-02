Shopping São José comemora 25 anos no coração da Zona Leste

Shopping São José em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O shopping São José está em festa. O primeiro shopping da Zona Leste de Manaus completa 25 anos de vida nesta quarta-feira (5/02), com uma história de confiança ao lado dos consumidores, que o escolheram como o centro comercial do coração, na região.

A cada aniversário, é momento de retribuir a fidelidade dos clientes. Para as comemorações do aniversário, o Shopping preparou uma série de atrações que prometem agradar tanto adultos, quanto as crianças.

Música na Praça

Aniversário do Shopping São José | Foto: Reprodução

O já tradicional "Música na Praça", com início às 10h da manhã, até 22h30, terá a presença de alguns dos principais expoentes da música local, como Lucas Alho, Nely Miranda e Felix Aranha. Já as crianças, vão se divertir no "Espaço kids", com atrações recreativas, atividades lúdicas, esculturas com balões, entre outros. O tradicional 'Parabéns a Você" ocorrerá às 13h30.

Pra finalizar, haverá sorteios de brindes, bailinho e uma mostra de talentos infantis para os papais criarem uma memória afetiva ao lado de seus filhos dentro do shopping.

Agenda:

Aniversário do Shopping São José

Data: 05 de fevereiro de 2020

Horário: 10h às 21h45

Eventos: Atrações musicais, sorteios de brindes, brincadeiras, balinho infantil, mostra de talentos, dentre outros.