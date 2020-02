Carnaboi 2020 faz homenagem a Arlindo Júnior

A edição deste ano homenageia o artista Arlindo Jr. | Foto: Divulgação

Manaus - Considerado um dos símbolos da identidade cultural do Carnaval de Manaus, o “Carnaboi” vem há 20 anos se consolidando como uma das maiores festas populares do país . O evento une músicas de temática carnavalesca com a cultura indígena amazonense.

Na edição deste ano, o evento, que acontece no próximo 24 de fevereiro, a partir das 16h, no Sambódromo de Manaus, Zona Centro-Oeste, terá uma homenagem a Arlindo Jr. , cantor, compositor e levantador de toadas do Boi Caprichoso, que morreu no em dezembro do ano passado. O artista, além de participar como uma das atrações, foi o um dos principais propulsores para que o festival se consolidasse no Amazonas.

“Esse ano nós temos uma série de novidades. A principal delas é a homenagem ao grande artista Arlindo Júnior, que nos deixou precocemente no último mês de dezembro. Arlindo era um talento nato, um ser humano com um carisma diferenciado e que tanto contribuiu para a cultura do nosso estado. Então, durante o evento, num determinado momento, ele receberá uma justa e, acima de tudo, alegre homenagem por ele ser uma pessoa que deixou dentro desse legado, a alegria, o sorriso que tanto nos contagiou”, declarou Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura do Amazonas.

Neste ano, o evento acontece em um palco 360° no Sambódromo de Manaus | Foto: Michael Dantas/SEC

Histórico

Criado em 2000, o evento entrou em hiato por dois anos, em 2016 e 2017, mas em 2018 voltou para o calendário amazonense anual. A festa é considerada como um “esquenta” para o tradicional Festival Folclórico de Parintins, que acontece todos os anos no mês de junho.

Segundo Marcos Apolo Muniz, o evento contempla a identidade cultural da região e convida os brincantes dos bois-bumbás da cidade para cair na folia.

“A festa já é tradicional do calendário cultural do Estado. O Carnaboi é um grande diferencial do Carnaval amazonense, uma vez que ele consegue arrastar multidões para prestigiar os artistas que ali se apresentam mostrando um pouco dessa cultura que tão bem representa o nosso estado, que é o boi-bumbá”, definiu o secretário.

O 'Boi do Povão' também é uma das atrações | Foto: Arquivo/Secom

Novidades

O secretário de cultura ainda aproveitou o momento para ressaltar a estrutura do evento. Nesta edição o festival será contemplado com um palco 360°.

“Outro detalhe é a estrutura do evento. Esse ano o Governo pensou em fazer um formato em 360 graus, meio que simulando o que é a apresentação dos bois na Arena, em Parintins, onde eles também se apresentam em 360 graus. Apesar de estarmos falando somente de shows musicais, onde cada artista apresenta seu repertório de toadas, eles se apresentarão nesse formato, mostrando uma outra dinâmica para o evento”, contou o titular.

O festival se consolidou como o maior evento de carnaval e toadas | Foto: Arquivo/Secom

Atrações

O Carnaboi deste ano, segundo o secretário, será composto por um quadro de 30 artistas, que ainda estão sendo definidos e serão divulgados posteriormente pela secretaria. Entre eles, itens oficiais de Caprichoso e Garantido e os Bois de Manaus: Brilhante, Corre Campo e Garanhão.

“Nós buscamos reunir o maior número possível de atrações, dando oportunidade aos artistas para que eles possam mostrar um pouco o que eles vêm fazendo dentro desse segmento cultural. Teremos sempre duas atrações no palco, de cada boi, com mais uma participação especial. Dessa forma, a gente também consegue dar uma bela dinâmica ao evento que certamente vai trazer um público expressivo para dentro do Sambódromo de Manaus”, comentou Marcos.

Os itens oficiais do Boi Caprichoso também farão parte da festa | Foto: Arquivo/Secom

Fomentando a economia

O secretário frisou também na importância que o festival tem de dar oportunidade de geração de trabalho e renda .

“Uma vez que muitas pessoas acabam se envolvendo com o evento através do comércio de uma série de produtos, e também trabalhando diretamente em todas as atividades que são desenvolvidas para a realização do Carnaboi. Esperamos todos vocês lá no Sambódromo, no dia 24 de fevereiro, para prestigiar nossos artistas do Carnaboi 2020”, finalizou Marcos.