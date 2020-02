A pedido do público, Circo Marcos Frota prorroga estadia em Manaus

Manaus - Sucesso de público, o Circo do Marcos Frota, que chegou a Manaus no dia 13 de dezembro do ano passado , anunciou a prorrogação da estadia na capital amazonense. Montado no Kartódromo, localizado na rua Pandora, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, o circo realizará apresentações até o começo do mês de março.

O anúncio foi oficializado pelo gerente do circo, Sergio Robattini, em entrevista ao Portal EM TEMPO . Ele contou o que motivou a prolongação das atividades.

“A recepção em Manaus está sendo fantástica. O público está comparecendo em massa. Tanto é que tivemos que abrir sessões extras, no meio e final de semana. Está sendo muito lega. Não nos surpreende, mas sim emociona. Porque sabemos que a cidade de Manaus, como diz o nosso ditado popular, tem um público muito ‘cirqueiro’. Vamos estender a programação de atividades até final de fevereiro e começo de março”.

Muitos amazonenses que foram prestigiar o circo já estão planejando voltar para contemplar mais uma vez o espetáculo de atrações circenses. Este é o caso da designer Desirée Souza, que ficou maravilhada com a estrutura do evento.

O circo prorrogou estadia por conta do sucesso de público em Manaus | Foto: Lucas Silva

“O Circo do Marcos Frota me surpreendeu. Achei bem estruturado até o banheiro é bonito (risos). Eu adorei o pessoal do trapézio, gosto muito de atrações com altura. Sabe criança encantada? Pois é, essa é a melhor atração. Como ele estendeu a estadia pretendo voltar com toda certeza”, contou Desirée

Ir ao circo é considerado uma atividade que envolve famílias brasileiras há algum tempo, Sérgio conta que toda a produção e o próprio idealizador Marcos Frota se sentem honrados em fazer parte das memórias de muitos amazonenses.

“O circo é uma cultura alegre e sadia. Uma cultura que fica na memória das famílias. Isso é o que nos move. Fazer a nossa arte, fazer o nosso trabalho. Ficar marcado na mente e no coração das pessoas. Recebemos diversas mensagens dos manauaras elogiando o circo, falando muito bem das apresentações. Isso só nos afirma que estamos fazendo o trabalho certo”, declarou Sérgio

O palhaço 'Chuvisco' é a atração que conquistou a maioria dos amazonenses | Foto: Lucas Silva

Estrutura

São mais de 400 toneladas de equipamentos de última geração. Ambiente acessível e estrutura moderna com ar-condicionado, som e iluminação digital, e um gigante telão de LED que dá um toque especial ao show. A estrutura é a mesma que roda o Brasil e outros países da América Latina. O circo conta ainda com uma enorme praça de alimentação com deliciosas opções.

A estrutura é a mesma que roda o Brasil e outros países da América Latina | Foto: Lucas Silva

“É um espetáculo para todas as idades. Somos um circo tradicional, mas com muita tecnologia. O nosso globo da morte é projetado para três motos, mas em Manaus as apresentações contam com seis. Nosso trapézio é uma equipe premiada em Mônaco”, contou Sérgio.

Atrações

Com artistas de todas as nacionalidades compondo um quadro de 20 atrações, apresentadas em duas horas de show e 10 minutos de intervalo, a atração que roubou o show foi o palhaço “Chuvisco”. Segundo a social media Tammy Castro, ele será o motivo para retornar ao circo.

“O circo foi maravilhoso, achei legal toda a interação deles? Era toda hora fazendo a gente se sentir parte do circo e de toda aquela magia. As melhores atrações foram trapezistas, arqueiro e com toda certeza o palhaço ‘Chuvisco’. Ele te faz rir até tua barriga doer, faz bem para alma. Pretendo voltar, eles juntam teatro com circo o que torna tudo melhor”, comentou Tammy.

O cover do Michael Jackson retorna a Manaus para apresentação única no Circo do Marcos Frota | Foto: Divulgação

Novidade

No último domingo, o Circo do Marcos Frota anunciou nas redes sociais que receberá Rodrigo Teaser, considerado o maior cover do Michael Jackson no Brasil e no mundo , no próximo dia 6 de março. Ele já se apresentou em Manaus no dia 15 de dezembro no ano passado.

O gerente do circo ressaltou também que no dia do show não haverá programação do circo. Será montado um palco exclusivamente para a apresentação do tributo.

É a primeira vez do Circo do Marcos Frota em Manaus | Foto: Lucas Silva

“É importante ressaltar que não haverá apresentação do circo neste dia. Dedicaremos esse período para a preparação da estrutura para o show do Rodrigo Teaser. Não vai ser um show, vai ser uma mega-show. Pela primeira vez aqui em Manaus, sob lona de circo um tributo ao Michael Jackson que ainda vive em nossos corações. As velinhas dele podem ter apagado, mas suas memórias, seu legado e a satisfação em poder relembrá-lo chega a nos emocionar”, ressaltou Sérgio.

Ingressos

Para os interessados em adquirir o passaporte para as sessões do circo, como também para o “Tributo ao Rei do Pop” pode realizara compra pelo site www.circomarcosfrota.com.br. Ou ainda na bilheteria localizada na entrada do circo.

Os amazonenses podem adquirir os ingressos pelo site ou na própria bilheteria do circo | Foto: Lucas Silva

As apresentações do circo acontecem de terça a domingo. De terça a sexta-feira, às 20h30. E no sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h30. Já o show do Rodrigo Teaser está marcado para acontecer em uma única sessão às 21h.