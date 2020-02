Banda de Carnaval agita foliões neste domingo (9) no bairro Praça 14

Manaus - Anota aí na agenda que neste domingo (9) tem esquenta de Carnaval na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. A "Banda do Vitória do Morro Futebol Clube" convida toda a comunidade do bairro e áreas adjacentes para a folia, que começa às 12h e termina à meia-noite. O endereço da festa é a rua Visconde de Porto Alegre com a avenida Japurá. Entre as atrações, estão: Auzier do Samba, Faixa Nobre e a Bateria da Escola de Samba Vitória Régia.

A banda foi criada há 15 anos por um grupo de amigos que jogavam no time Vitória do Morro Futebol Clube. Como já tinham o costume de festividade na terça-feira de Carnaval entre eles, os boleiros resolveram realizar uma festa maior. Reuniram-se e abriram e expandiram a festa para toda a comunidade com a criação da banda.

Atualmente, a festa tornou-se tradição dentro da comunidade, e hoje está cadastrada na Secretária de Estado e Cultura e também na Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult). O presidente da banda é Francisco Neves Soares, porém, no bairro, é conhecido como "Nén da 14".

Em 2020, a banda conta com as atrações: Deusa Pirez - a rainha do bolero; Grupo de Pagode Juventude do Samba; Os piratas na folia e seus metais; Auzier do Samba, Faixa Nobre e a Bateria da Escola de Samba Vitória Régia.

O abadá está disponível para venda no valor de R$ 20. Para mais informações entre em contado pelo número (92) 99514-4949 / 99189-5056 e falar com Nen ou Luana Siqueira.