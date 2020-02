Shopping em Manaus prepara Baile de Carnaval para crianças e pets

Manaus - O Amazonas Shopping já deu início aos preparativos da folia carnavalesca. Nos dias 15 e 16 de fevereiro acontece o tradicional “Bailinho Kids”. Os pets também terão uma programação especial, com a realização do “Baile Pet”, no dia 16 de fevereiro.

A programação para as crianças inclui concurso de fantasia e brincadeiras, além das famosas marchinhas de carnaval, que prometem animar os pequenos foliões. A criançada também poderá liberar a criatividade, em oficinas de confecção de adereços e pintura.

Já os animais de estimação vão se divertir com a programação especial do Pet Park do Amazonas Shopping. No local, terá desfile de fantasias, brincadeiras e concurso para identificar o animal que mais parece com o dono.

Inaugurado em janeiro, o Pet Park conta com mais de 400 metros quadrados e está instalado na área do estacionamento, próximo à loja Marisa. O espaço é aberto ao público e possui circuito agility com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, além de cenários instragramáveis, bebedouro e espaço de convivência, tudo decorado com a temática pet.

*Com informações da Assessoria