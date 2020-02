Cinema: confira as estreias da semana no Cine Casarão

Manaus- A semana do Cine Casarão começa com estreias . Os títulos “Com Amor, Van Gogh: O Sonho Impossível” e “Luta de Classes” entram em cartaz a partir de amanhã. Os ingressos custam R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira).

O longa-metragem “Com Amor, Van Gogh: o Sonho Impossivel” foi bem traduzido pela diretora polonesa Dorota Kobiela e do animador inglês Hugh Welch¬man em levar às telas um filme todo feito em quadros pintados a mão e no estilo de Vincent Van Gogh. Com apenas uma hora de duração, o documentário traz a angustiante corrida contra o tempo para arranjar patrocinadores e artistas a fim de pôr em prática a animação Com Amor, Van Gogh, que concorreu ao Globo de Ouro, Oscar e Bafta, em 2018. Direção: Miki Wecel (Loving Vincent: The Impossible Dream, Polônia, 2019, 60min). 10 anos.

“Com Amor, Van Gogh – o Sonho Impossível” fica em cartaz na sessão de quinta-feira às 20h30, sexta-feira às 18h30, sábado ás 16h30 e no domingo ás 19h.

“Lutas de Classes” é dirigido por Michel Leclerc, conta a história de Corentin, filho de Paul e Sofia, tem um mistério: em sua escola e nos ambientes que frequenta, ele só se relaciona com crianças semelhantes a ele. Na sala de aula, essa identificação - que não se sabe qual - é o ponto que une Corentin a seus amigos.

Porém, quando seus colegas se mudam de colégio, o menino passa a ser o único da classe. Qual será a sua grande singularidade, já que crianças costumam não diferenciar gênero, classe social, cor da pele ou religião?

Para assistir ao “Luta de Classes”, o público pode optar pelas sessões quinta-feira às 16h30, sexta-feira às 20h30, sábado ás 18h30 e no domingo ás 17h.

Cenas do filme "Com Amor, Van Gogh" | Foto: Divulgação

Em cartaz

Ainda continuam em cartaz, os filmes “Açúcar”, de Bethânia Wanderley e “O Filme do Bruno Aleixo”, ciado por João Moreira e Pedro Santo estão ainda em exibição.

“Açúcar” conta a história de Bethânia Wanderley, vivida por Maeve Jinkings, que não gosta do cenário rural da Zona da Mata, mas precisa voltar ao lugar onde nasceu, um decadente engenho de cana-de-açúcar, para impedir que os antigos trabalhadores do canavial tomem conta das terras. Confrontada pelo líder da associação, Zé (José Maria Alvez), e Alessandra (Dandara de Morais), que passa a ser faxineira da casa para vigiar a sinhazinha, Bethânia terá que lidar com o seu passado e os seus preconceitos. O longa fica em cartaz na sessão de quinta-feira na sessão das 14h30, sexta-feira às 16h30 e sábado às 20h30.

E “O filme do Bruno Aleixo" fica em cartaz na sessão de quinta-feira às 18h30 e na sexta-feira às 1430, sempre às 18h30. O personagem criado por João Moreira e Pedro Santo chega acompanhado por atores como Adriano Luz, Rogério Samora ou Gonçalo Waddington.

Na trama, Bruno Aleixo é alguma coisa entre um cachorro e um urso de pelúcia. O personagem de animação português que ganhou fama por uma web-série de comédia chamada 'Os Conselhos que Vos Deixo' ganha seu próprio filme. Na obra cômica, ao decidir criar a própria autobiografia, Bruno procura inspiração entre amigos para escrever o texto.

Atualização

O Cine casarão aumentou a capacidade em atender aos telespectadores e conta com 35 lugares, confortável. Durante o recesso, o espaço também recebeu um “upgrade”, no sistema de sonorização. Tudo isso para oferecer uma nova experiência audiovisual durante a execução da sua programação.

O novo sistema de áudio 7.1 é a última palavra em execução de sons com alta-fidelidade. Ideal para a sala, pois conseguem extrair cada faixa sonora em uma caixa de áudio específica e proporcionarem uma experiência sonora muito mais realista e imersiva durante a execução de um filme.

