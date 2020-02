Vitória Régia planeja grande espetáculo homenageando Wernher Botelho

Manaus - Em clima de Carnaval, Manaus já está se movimentando com a realização dos ensaios das escolas de samba representantes do grupo especial na capital. O Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Vitória Régia é um dos maiores grupos carnavalescos da cidade - a escola possui 11 títulos. Em 2020, com seu enredo ‘’Wernher Botelho é coisa nossa... O abuso é verde e rosa’’, a escola enaltece o estilista e artista plástico Wernher Botelho.

A Vitória Régia foi fundada no dia 1º de dezembro de 1975, na casa de "Tia Lindoca", situada na rua Jonathas Pedrosa, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. Entre os principais fundadores, estão "seu Fernando", Chiquito, Zé Ruidade, a própria Tia Lindoca, e outros, descendentes de fundadores da tradicional Escola Mixta da Praça 14. Suas cores oficiais são o verde e o rosa, inspirados na Estação Primeira de Mangueira do Rio de Janeiro.

Quem foi Wernher Botelho?

Aderecista, estilista e artista plástico, Wernher Botelho faleceu em 2 de abril de 2019 com 53 anos, no Hospital Português Beneficente do Amazonas em decorrência de um linfoma - um tipo de câncer que afeta o sistema imunológico. Era o filho mais novo da família Botelho, além de ser considerado um dos artistas mais talentosos no ramo das fantasias da cultura amazonense - sendo conhecido por assinar indumentárias de itens individuais no Festival Folclórico de Parintins.

O estilista e artista plástico Wernher Botelho é considerado um dos amais talentosos no ramo das fantasias da cultura amazonense | Foto: Divulgação

Enredo

A ideia do enredo surgiu por meio de Rosana Vieira e Islene Botelho, após a morte do artista plástico. “Vamos levar para a passarela do samba a maravilhosa história de amor à arte e ao folclore do Amazonas e, principalmente, o amor ao próximo. Essa história é desconhecida por muitos que convivam com o artista, tido como 'Mago das Penas'. Ele fez muito pela arte e a cultura de nossa terra”, diz Islene Botelho, que desenvolveu o tema para homenagear o irmão.

O presidente da escola, Didi Redman, explicou que o enredo tem tudo a ver com a figura e com o ser humano que Wernher um dia foi. ‘’Era uma pessoa super educada, além de um artista completo. Foi carnavalesco da Vitória Régia em 2005, mas sempre brincou e desfilou na escola. Foi um homem que esbanjou sua arte para o mundo e temos muito orgulho de contar um terço da história de sua vida e tudo que ele fez por nossa cultura’’, expressou o presidente.

O presidente da escola, Didi Redman, está empolgado com o desfile de 2020 | Foto: Divulgação

Além disso, ao falar mais sobre a composição do desfile nesse 2020, Didi demonstrou elevado entusiasmo. ‘’Estaremos com uma bateria estremecedora! 220 volts de pura empolgação, alegria e uma harmonia espelhada no excelente trabalho e na imensa competência da diretoria e dos carnavalescos. Por Wernher, a Vitória Régia fará um grande espetáculo desde a comissão de frente até a última ala de amigos’’, prometeu Didi.

O carnavalesco Sérgio Fontinelly revelou que, quando o tema foi escolhido, se sentiu alegre e muito satisfeito por também fazer arte. Ele conta que Wernher foi um artista que sempre ajudou outros artistas que o rodeava. Além disso, fazia parte da comunidade, pois vivia com a família na Praça 14. Segundo Sérgio, a homenagem que a escola fará na avenida esse ano não é só para Wernher, mas para todo os artistas do Amazonas.

O carnavalesco Sérgio Fontinelly revelou que, quando o tema foi escolhido, se sentiu muito satisfeito por também fazer arte | Foto: Divulgação

Ao ser perguntado sobre o desfile, o carnavalesco expressou seu contentamento. ‘’Falar de Wernher na avenida é falar de uma história de amor à arte e da simplicidade de um artista que sempre amou as coisas da terra’’, encerrou.

O intérprete da escola, Auzier do Samba, comentou que Wernher foi muito importante para o boi bumbá de Parintins, uma vez que foi responsável por diversas fantasias de ambos os bois de Parintins. ‘’Wernher foi importante em muitas áreas, então temos muito conteúdo para apresentar. Tenho certeza que a Vitória Régia fará um grande Carnaval e dará muito orgulho para toda a nação verde e rosa’’, exaltou o intérprete.

Composição

Para o Carnaval 2020, a escola contará com 22 alas, além de levar quatro carros alegóricos em um total de aproximadamente 3,5 mil componentes. Diversas pessoas deverão trabalhar, direta e indiretamente, na organização, operação e logística da agremiação até o desfile.

Para o Carnaval 2020, a escola contará com 22 alas | Foto: Divulgação