Conheça o curta 'Fala com meu chefe' da amazonense Ana Célia Costa

A jornalista Ana Célia Costa lançou, em Janeiro, o curta “Fala com meu chefe”, que conta a historia de um jovem formado em Filosofia e a dificuldade para entrar no mercado. O filme foi roteirizado pela amazonense, teve como protagonista o ator Arthur Medeiros e foi um trabalho de conclusão do Curso na Academia Internacional do Cinema, em São Paulo.

O curta tem o objetivo de mostrar a falsa sensação de que todo profissional autônomo é um empreendedor, mas não no conceito de que teve uma ideia e resolveu apostar, e sim porque ele não teve escolha.

Arthur Medeiros, conta como se identificou com o personagem. “A história de Pedro poderia ter sido inclusive a minha história. Uma história simples, mas de imensa garra. Me identifiquei bastante com o texto e o personagem principalmente por isso, por ser uma pessoa que possui formação acadêmica, além de diversas outras, mas que precisou passar por outros tipos de trabalhos informais para conseguir sobreviver na grande São Paulo, principalmente por causa do grande abismo da desigualdade social e falta de empregos no Brasil atual. A próxima etapa é inscrever o curta-metragem em Festivais de Cinema nacionais e internacionais.'', contou a cineasta.

Ana Célia Costa também tem um livro publicado. | Foto: Divulgação

Ela não para

Ana Célia Costa já é autora do Livro “Redes Sociais – Estratégias de Monitoramento”, publicado pela Editora Nova Terra (Rio de Janeiro). Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas com especialização em Marketing Digital pelo IESB. Há 4 anos empreende via Escola de Redes Sociais ministrando cursos e palestras em Brasília e São Paulo. Recentemente foi vencedora do Concurso de Cinema Feminino da Arezzo com o curta-metragem Superação e agora o filme “Fala com meu chefe”.

