Influenciador digital amazonense lança canal com dicas de moda

Manaus - O influenciador digital Pedro Brasil (@pedro_obrasil) lançou, no mês de janeiro, seu canal no YouTube voltado para o universo fashion masculino. Consultor de imagem, que atua em todo o País por meio da grife Carmen Steffens, ele agora compartilha sua expertise não apenas postando ‘looks do dia’, mas também produzindo conteúdo audiovisual.

“A galera que me acompanha no Instagram sempre perguntava se eu tinha um canal no YouTube ou se eu tinha planos para isso. Mas como trabalho viajando muito e tenho uma rotina muito louca, imaginava que ter um canal seria algo bastante trabalhoso e que exigiria um cenário perfeito, por exemplo”, conta ele.

Atuando há dois anos como influenciador em sua conta no Instagram , Brasil revela que seu principal objetivo é levar para a internet todo o ‘know how’ adquirido com seu trabalho diário, mas tendo como foco principal os homens. “Quero gerar conteúdo sobre um assunto que parece fútil, mas que faz muita diferença na vida das pessoas, principalmente na autoestima”, explica.

Consultor de imagem, que atua em todo o País por meio da grife Carmen Steffens, ele agora compartilha sua expertise | Foto: Divulgação

Uma das preocupações de Brasil é, por exemplo, adequar as tendências de outono/inverno para a realidade da região amazônica que tem predominância tropical durante quase todo o ano. “Quero levar para todos um conteúdo mais ‘mastigado’ que fale sobre tendências, hits, mas também sobre looks e calçados para cada ocasião”.

Até o momento, dois vídeos já foram publicados, ambos com foco no Carnaval. O primeiro dá dicas variadas sobre roupas para serem usadas nos bloquinhos e o segundo são maquiagens masculinas para curtir a Folia Momesca.

Mesmo acumulando 130 mil seguidores no Instagram, o consultor de imagem sabe dos obstáculos para fazer com que aja uma migração para a outra plataforma, mas adianta que não desistirá do projeto. “Acredito que isso se deve não somente ao meu conhecimento na área, mas também porque falo da moda que realmente a gente usa. Existem outros canais sobre o assunto, mas nossa realidade é diferente e é isso que quero mostrar”, finaliza ele.

