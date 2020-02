‘Bloco Vai Safadão’ transforma Sambódromo de Manaus em micareta

Manaus - A temporada de grandes shows começa com o pé direito na capital amazonense. Conhecido nacionalmente pelos hits “Camarote”, “Aquele 1%”, “Amor Falso”, “Você partiu Meu Coração” e o recente “Dois Lados”, o fenômeno do forró da atualidade Wesley Safadão aterrissa em Manaus, neste sábado (8) com o “Bloco Vai Safadão”.

A partir das 17h, o Sambódromo de Manaus, na Zona Centro-Oeste, será transformado em uma micareta. Para animar a edição deste ano, Safadão traz como convidados o cantor e multi-instrumentista Bell Marques e a cantora amazonense, Márcia Fellipe – que fez parte do grupo “Garota Safada” ao lado de Wesley e também do Aviões do Forró.

Wesley Safadão mudou o visual recentemente | Foto: Divulgação

“Vai ser uma grande prévia de Carnaval no Amazonas, espero que todos estejam lá, para curtir o maior esquenta de Carnaval do Brasil. Quem teve oportunidade de conferir, no ano passado, sabe que vai ser uma folia incrível. O bicho vai pegar”, brincou Safadão, nas redes sociais.

Carnaval digno de Salvador

Considerado ‘marca registrada’ do Carnaval de Salvador, o “Bloco Vai Safadão” traz dois trios elétricos diretamente da capital da folia – o Estado da Bahia. E para acrescentar a este detalhe, uma das atrações de peso que compõem o bloco é o cantor, compositor, produtor musical baiano, Washington Marques da Silva, conhecido pelos brasileiros como “Bell Marques”, é um dos convidados para participar da festa.

Bell Marques retorna pela segunda vez ao 'Bloco Vai Safadão' | Foto: Divulgação

Em entrevista ao Portal EM TEMPO , o baiano, que já esteve presente na edição do ano passado, confessa estar bastante animado em retornar à capital amazonense.

“É sempre uma delícia estar entre os manauaras, realmente, é um carinho especial. Acho que a gente fica um tempo sem se ver e a saudade aumenta. Os shows são sempre muito pra cima e especiais. Estou ansioso também”, confessou o cantor.

A amazonense que conquistou o Brasil

Ao lado da dupla, a amazonense Márcia Fellipe que ganhou os palcos e carinho do público de todo o Brasil, também, faz parte das atrações principais. Márcia começou cantando em pequenos bares na capital. Inscreveu-se em um concurso de calouros e acabou ganhando como cantora revelação e, desde então, não parou mais.

A cantora recebeu vários convites de diversos grupos para participar como vocalista. Dentre eles o “Companhia do Forró”. Grupo em que foi responsável pelos hits como “Locadora de Homem” e “Tentativas em Vão” – este último em seguida seria interpretado nas vozes dela e de Wesley Safadão no grupo Garota Safada.

A amazonense conquistou o Brasil com seu talento | Foto: Divulgação

Em 2006, Márcia recebeu o convite para ocupar o lugar de Solange Almeida, por seis meses. A artista se mudou para Fortaleza e estreou na cidade de Lagarto, Sergipe. Lançou a canção “Primeiro Passo”, composta por Dorgival Dantas.

Não demorou muito para que fosse convidada para integrar os vocais do “Garota Safada”. Ao lado de Wesley Safadão, viajou o país com os sucessos do CD “Forró na Balada”, lançado pela gravadora Som Livre.

No grupo, lançou músicas como “Ninguém Vai Separar”, “Faz Um Coração”, “Farra da Marcinha”, “Vamos Dar Um Tempo”, “Na Cama Só Vai Dar Nós Dois”, “Cansei de Você”, entre outros grandes sucessos.

Pratas da casa

George Japa, o cantor amazonense, que recebeu o convite para cantar ao lado de Safadão no Garota VIP, em agosto do ano passado, também é uma das atrações locais responsáveis por abrir a noite.

Durante a apresentação, o forrozeiro declarou publicamente para mais de 30 mil pessoas que se encantou com a voz do cantor amazonense e fez o convite para gravarem uma música juntos.

Japa confirmou que está gravando um single em parceria com Safadão | Foto: Divulgação

E com exclusividade ao Portal EM TEMPO, Japa confirmou, no fim de 2019, que a música seria gravada no começo de 2020. Os fãs amazonenses que irão para o show estão ansiosos na expectativa de poder conferir a tão esperada música da parceria.

“Minha agenda está muito corrida e a do Safadão, nem se fala. Mas ele é um artista incrível que sempre cumpre com o que promete. Ele deu a sua palavra e vai cumprir. Já temos a música e vamos gravar no início de 2020. Não posso dizer o nome, ainda, por motivos contratuais, mas o público pode aguardar que estamos preparando uma canção incrível”, declarou.

O cantor paulistano Jyou Guerra, com o coração amazonense, também é um dos nomes confirmados. Acolhido pelo Norte do país, Jyou é considerado como uma aposta no cenário sertanejo nacional nos próximos anos. 2020 promete ser um ano especial na carreira de Guerra. Com o lançamento do DVD, espera levar o trabalho aos 4 cantos do país.

O paulistano também é uma das atrações da festa | Foto: Divulgação

Outra atração confirmada para a festa é o cantor acreano John Veiga. Com 30 anos de idade e 11 anos de carreira, o artista também “erradicado” no Amazonas, morou no município de Guajará (distante 1.476 quilômetros em Manaus) por muito tempo. Aos 4 anos de idade, John já cantava na igreja. Aos 19 decidiu se lançar na música profissionalmente como “John Veiga” e, desde então, não parou.

Veiga é uma das promessas do sertanejo local para 2020 | Foto: Divulgação

John ainda conta que para o próximo ano pretende dar continuidade a agenda de shows nos municípios do interior do Amazonas, como também expandir as apresentações fora da Região Norte. Apesar de convites inicialmente recusados, John não descarta a possibilidade de realizar shows no exterior.

Locais de venda

Os interessados em curtir o maior pré-carnaval de Manaus devem procurar as lojas das Centrais Alô Ingressos nos shoppings Manauara, Sumaúma, Amazonas. Pelas internet os ingressos podem ser adquiridos no site www.ingressoprime.com.