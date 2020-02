Quantos Oscars o perturbador e brilhante 'Coringa' vai levar?

"Coringa" deixou o público sem "ar" | Foto: Divulgação

Manaus - O mundo dos super-heróis tem ganhado destaque nas telonas, na última década centenas de produções do gênero surgiram e conquistaram milhares de fãs. O mais novo sucesso da temática ‘Joker’ surgiu com uma proposta diferenciada, ao contrário dos filmes já produzidos, apresentado a ‘origem’ de um dos maiores vilões deste universo, o “Coringa”.

Direcionado para o público adulto, com um roteiro complexo, repleto de referências, críticas socais e violência, o longa de Todd Phillips se consagra com 11 indicações ao Oscar 2020.

Origens do vilão

A figura do Coringa tem sido explorada pela indústria cinematográfica há muito tempo, existem vários filmes onde o vilão aparece, geralmente como louco que faz atrocidades por ser um psicopata frio e calculista.

No filme de Phillips é diferente, o diretor e roteirista aposta no estudo de personagem, com a construção complexa do protagonista sem se prender aos HQs.

A trama apresenta Arthur Fleck, um homem que trabalha como palhaço anunciante durante o dia e à noite tenta a sorte como comediante.

O ator passou por uma dieta rigorosa durante 4 meses para perder 23 quilos | Foto: Reprodução

No entanto, por possuir uma condição mental que não permite controlar a risada diante de certas emoções como nervosismo, as pessoas a sua volta o tratam com deboche. A partir de uma série de infortúnios cotidianos, ele toma decisões inconsequentes que acarretam efeitos cada vez mais letais e caóticos.

O personagem é interpretado com maestria por Joaquin Phoenix e tem recebido grandes elogios por diversos aspectos da atuação. Segundo o crítico Caio Pimenta, a aclamação da performance se deve a vários fatores, entre eles a grande mudança corporal do ator que ficou 4 meses de dieta para emagrecer 23 quilos.

O filme faz referências a clássicos do aclamado diretor Martin Scorsese | Foto: Reprodução

Referências

Coringa é uma obra repleta de referências ao diretor Martin Scorsese. A ambientação repleta de sujeiras, tons ‘sujos’ proporcionados por uma paleta de cor abafada, a displicência do Estado com a população marginalizada remonta o clássico “Táxi Driver” (1976). No que diz respeito ao desejo de ser comediante e a obsessão pelo apresentador é uma inspiração direta do filme “Rei da Comédia” (1982).

Líder de indicações

Por estes e diversos outros aspectos narrativos e técnicos o longa conquistou o posto de líder de indicações no Oscar deste ano, concorrendo em 11 categorias: Melhor Filme, Ator, Fotografia, Figurino, Direção, Edição, Cabelo e Maquiagem, Trilha Sonora Original, Edição de Som, Mixagem de Som e Roteiro Adaptado.

Para entender melhor todas estas indicações, a crítica Rebeca Almeida explica que esse número é resultado do peso da publicidade, ainda mais quando se trata de um grande estúdio como a Warner.

Além disso, o fato de ter sido premiado no Festival de Veneza e ter atingido recordes de bilheteria (a produção baseada em quadrinhos mais lucrativa da história com arrecadação de 1 bilhão de dólares) mesmo tendo a classificação indicativa para maiores de 16/18 anos também corroboraram.

O filme é a produção baseada em quadrinhos mais lucrativa da história | Foto: Reprodução

“Para o Oscar sempre vale lembrar que a premiação buscar maior popularidade” comentou.

Quanto à possibilidade de levar o prêmio principal, a categoria ‘Melhor Filme’ está repleta de filmes grandiosos, tanto em seus aspectos técnicos quanto narrativos e por isso é difícil deduzir com precisão as chances do filme levar a estatueta, ainda mais tendo concorrentes tão fortes como “1917” e “Parasita”. O que resta é aguardar pelo resultado.

Desempenho em outras premiações

Além do Oscar, o filme concorreu a mais 20 indicações e ganhou 9 prêmios em outras grandes premiações da temporada, sendo a mais recente o BAFTA, considerado o “oscar britânico” que ocorreu no dia 02 deste mês. Na ocasião, ao ganhar a categoria “Melhor Ator”, Joaquin Phoenix apontou o racismo sistêmico destes eventos.

" Eu me sinto em conflito porque muitos atores, que também merecem, não possuem os mesmos privilégios. Eu acho que nós passamos uma mensagem muito clara para as pessoas de cor: que vocês não são bem-vindos aqui. " Joaquin Phoenix,

Em um ano onde a representatividade negra e feminina se fez ausente, o discurso de Phoenix conduz à reflexão sobre a falta de diversidade no meio da indústria cinematográfica.

Onde assistir

O filme está disponível para compra e aluguel em lojas virtuais e sites como YouTube.

Veja o trailer