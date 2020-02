Primeiro 'Bloco do Decreto' acontece neste domingo (9), em Manaus

A festa promete agitar os foliões | Foto: Divulgação

Manaus - Um dos points mais badalados da capital amazonense promete agitar o clima carnavalesco deste fim de semana. Neste domingo (09), acontece a primeira edição do “Bloco do Decreto”, a partir das 16h, com uma mistura de ritmos. A folia será no “Pagode do Decreto”, localizado na avenida Mário Ypiranga, ao lado da antiga sede do Detran-AM, na Zona Centro-Sul.



O bloco será comandado por Prata Filho, Cauxi Eletrizado, João Victor & Rodrigo, Banda Marrakesh, Grupo Estrelas, Jyou Guerra, Dennys Salvador, Pagode a Bessa, Daniel Trindade, além dos Djs Ítalo Rodrigues e Daniel Barreto.

Consolidado na cidade como uma das casas referências no cenário do samba e pagode, o Pagode do Decreto lançou o “Bloco do Decreto” com a proposta de levar mais alegria e diversão, com conforto e segurança para o público manauara. O evento contará com uma área de alimentação para a comodidade dos brincantes.

O bloco terá uma mistura de ritmos | Foto: Divulgação

A festa é realizada pela Smart Bureau Comunicação e Entretenimento e tem apoio da Água Yara, Logic Pro, Os Barbeiros, Closet da Lhu, Japa Food, Elton Lava Car, Lucca Digital e AL Produções.

Ingressos

Os ingressos estão no segundo lote, sendo pista no valor de R$ 25. Já o “Kit Área Vip” custa R$ 45 e inclui: ingresso, abadá e copo personalizado.

Para quem gosta de Open Bar, o bloco está oferecendo o “Kit Camarote” no valor de R$ 125, que inclui ingresso, abadá, copo e Cerveja Skol Puro Malte, Gin Tanqueray, Vodka Ketel One, Whisky Johnny Walker Red Label, Refrigerante e Água, liberado até 20h. A rolha estará no valor de R$ 100.

O passaporte para o bloco pode ser adquirido no próprio “Decreto”, Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma, Shopping Grande Circular. Também pode ser encontrado no “Os Barbeiros” - Vieiralves, Jompeke, também no Vieralves, Uai Sô, no Millenium Mall ou pelo site shopingressos.com

A festa começa a partir das 16h | Foto: Divulgação

Entrega dos abadás

As entregas dos abadás acontecem nesta sexta-feira (7) e sábado (8), das 10h às 23h e no domingo (9) a partir das 09h da manhã.

Recomendações

Por segurança, será proibido a entrada de menores de 18 anos desacompanhados e uso de fogos de artifício.

SERVIÇO:

O QUE: “Bloco do Decreto”

QUANDO: Domingo (09), às 16h

ONDE: Pagode do Decreto – Av. Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul

QUANTO: Pista R$ 25/ Kit Área Vip R$ 45/ Kit Camarote R$ 125, com Open Bar até às 20h.

Com informações da assessoria*