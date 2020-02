Por que Joaquin Phoenix merece o Oscar 2020 pela atuação em ‘Coringa’?

Coringa é o filme mais popular indicado | Foto: Divulgação

Manaus - A certeza que “Coringa” foi o filme mais surpreendente do ano passado é indiscutível. Caraterizado como perturbador e extraordinário, o longa é marcado pela interpretação brilhante de Joaquin Phoenix, que está com uma mão no Oscar de Melhor Ator.

O longa-metragem surpreendeu a todos por ser o filme com mais indicações aparecendo em 11 categorias, incluindo Melhor Filme e Direção. Um marco histórico para as adaptações dos quadrinhos.

Dirigido por Todd Phillips, Coringa é uma das produções mais controversas a nominado - talvez por explorar a psique sombria do principal vilão de Batman.

As chances de Joaquin Phoenix para Melhor Ator são bem altas, embora Adam Driver (História de um Casamento) e Leonardo DiCaprio (Era Uma Vem em... Hollywood) sejam correntes de peso.

Reconhecimento

Joaquin Phoenix é um dos artistas mais notáveis de sua época, sendo amplamente celebrado pelos críticos e pelo público em geral.

Antes de Coringa, o ator foi indicado três vezes ao Oscar, chamando atenção pelas performances em “O Mestre” (2012), Walk the Line (2005) e “Gladiador” (2000). Após grande contribuição à indústria do cinema, Phoenix merece ser reconhecido - se não por esse desempenho, por muitos outros.

Joaquin perdeu 23 quilos para o papel | Foto: Divulgação

Uma conquista para os fãs de HQs

A discussão entre críticos, cineastas e fãs de filmes baseados em quadrinhos nunca foi tão predominante. Por um lado, tivemos os comentários de Martin Scorsese sobre o gênero. Por outro, a performance de Joaquin Phoenix foi indicada à maior premiação do cinema. É um bom debate.

Mas, caso Phoenix realmente conquiste a estatueta de Melhor Ator, o gênero das adaptações das histórias em quadrinhos seria legitimado daqui para frente, dando abertura para outros filmes de super-heróis vencedores do Oscar, como Pantera Negra e Homem-Aranha: No Aranhaverso.

Atuação perturbadora e realista

Um dos aspectos mais perturbadores da atuação de Joaquin Phoenix em “Coringa” foi o profundo compromisso com o realismo, especialmente quando se tratava da doença mental de Arthur Fleck.

Phoenix mergulhou em conversas e experiências de pacientes com distúrbios psicológicos no mundo real. As expressões corporais, a vocalização e os maneirismos eram surpreendentemente precisos, posicionando Arthur como uma vítima de seu próprio trauma.

Coringa seria o primeiro filme da DC Comics a levar o Oscar | Foto: Divulgação

A condição física

Não há como negar o quanto Joaquin Phoenix estava comprometido em se tornar Arthur Fleck, em corpo e alma. A quantidade de peso que ele perdeu - cerca de 23 quilos - foi espantosa, e o deixou com um corpo contorcido para além da produção.

Uma vitória popular

É impossível dizer que o público, os críticos e os membros da Academia possuem opiniões semelhantes. Os eleitores do Oscar querem premiar uma mistura de filmes, enquanto os críticos querem premiar os filmes menos conhecidos e o público quer ser sentir representado ao ver um filme do circuito comercial ganhar a categoria principal.

Caso “Coringa” vencer qualquer categoria, poderia ser uma vitória populista entre a Academia e os espectadores em geral. Embora muitos críticos possam discordar da escolha, os defensores do público a celebrariam.