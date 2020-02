Como participar da programação acadêmica do Festival Amazonas Jazz?

O evento reunirá nomes de destaque do cenário nacional e internacional para trocar experiências sobre temas como música, dança, cenografia, comunicação, produção cultural, entre outros | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (10), o Festival Amazonas de Jazz abrirá vagas para palestras, masterclasses e workshops em sua programação acadêmica, que ocorre de 21 a 29 de março, em Manaus. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio da internet, neste site.

O evento realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, reunirá nomes de destaque do cenário nacional e internacional para trocar experiências sobre temas como música, dança, cenografia, comunicação, produção cultural, entre outros.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a inclusão de novas atividades à programação visa atender a demanda do público. “Tivemos um alto número de inscrições e a ideia é ampliar ao máximo a oportunidade de acesso à programação. O Amazonas Jazz é uma experiência única de conexão com artistas do mundo inteiro e tem colaborado para o aprimoramento técnico de diversos segmentos profissionais da cultura no nosso Estado”, afirma.

Entre as opções que passam a integrar a grade acadêmica do evento, está a palestra “Cultura e Economia Criativa no Amazonas”, que será ministrada pelo secretário.

Outra novidade é a mesa redonda “A produção musical do Boi de Parintins”, que será mediada pelo diretor artístico do festival e regente titular da Amazonas Band, Rui Carvalho, cujos estudos sobre o tema foram abordados em sua tese de doutorado em Música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Maestro Rui Carvalho, diretor artístico do festival de Parintins e regente titular da Amazonas Band media a mesa redonda "A produção musical do Boi de Parintins"

Os participantes também terão a oportunidade de conhecer os bastidores da produção do Festival Amazonas Jazz na palestra “Planejamento e Produção: A Comunicação Estratégica do FAJ 2020”, realizada pela produtora executiva do evento, Inês Daou. O bailarino e coreógrafo Mário Nascimento, novo diretor artístico do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), oferecerá uma palestra com o tema “Perspectivas da Dança no AM”.

Ainda serão abertas vagas para a masterclass “Harmonização na improvisação” e para os workshops “Metais para iniciantes”, “Saxofone” e “Bateria”.

Além das novidades, o festival segue com inscrições abertas para as demais atividades da programação acadêmica, que inclui mais de 20 opções de temas.

