Renée Zellweger vence o Oscar de melhor atriz por ‘Judy’

Renée Zellweger venceu o Oscar 2020 de melhor atriz pela interpretação de Judy Garland na cinebiografia “Judy: Muito Além do Arco-Íris". Esta é a segunda estatueta do maior prêmio do cinema mundial que a atriz leva para casa: em 2004, ela venceu na categoria atriz coadjuvante pelo filme "Cold Mountain".

Essa bola estava cantada. Após ganhar o Globo de Ouro e o Bafta pela interpretação da estrela hollywoodiana, que estrelou clássicos como "O Mágico de Oz" (1939) e "Nasce uma Estrela" (1954), suas chances para o Oscar aumentaram. Renée desbancou Scarlett Johansson, de "História de um Casamento", Charlize Theron, de "O Escândalo", Cynthia Erivo, de "Harriet" e Saoirse Ronan, de "Adoráveis Mulheres".

No longa dirigido por Rupert Goold, Renée retrata Judy, mãe da cantora e atriz Liza Minelli, em seus últimos momentos de vida, no ano de 1969.

Com a carreira em baixa nos Estados Unidos por conta de seu temperamento ruim, a atriz deixou os filhos e partiu para uma turnê em Londres. Ao chegar na capital inglesa, ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, que começaram ainda na adolescência, quando seu agente lhe dava anfetaminas para controlar seu apetite.

Judy Garland morreu aos 47 anos, devido a uma overdose de barbitúricos.