Bong Joon Ho ganha Oscar de melhor direção por ‘Parasita’

Bong Joon Ho ganhou o Oscar de melhor direção por “Parasita”. Ele superou Martin Scorsese, por "O Irlandês", Todd Phillips, por "Coringa", Sam Mendes, por "1917", e Quentin Tarantino, por "Era uma vez em...Hollywood".

Parasita já ganhou como melhor filme internacional e como melhor roteiro original. Depois das vitórias, é provável que ele supere 1917 e leve a estatueta de melhor filme.

"Depois de ganhar como melhor filme internacional, eu achei que já tinha acabado, que já estava pronto para relaxar. Quando eu era jovem, dizia-se um ditado 'o que é mais pessoal, é mais criativo'. Essa citação é do Martin Scorsese", disse Bong Joon Ho, aplaudido de pé pelo Dolby Theatre lotado.

"Eu ser indicado é um honra incrível, inacreditável. Quando as pessoas não conheciam o meu filme, Tarantino sempre colocava o meu filme na lista dele. Então, o meu muito obrigado", disse o diretor, referindo-se ao concorrente da categoria. Bong Joon Ho também promoveu aplausos para Scorsese, visivelmente feliz com a vitória do Coreano: "Eu estudei os filmes dele, é uma honra estar concorrendo ao lado de Scorsese".

"Muito obrigado. Agora eu vou embora beber até amanhã de manhã", finalizou o cineasta.