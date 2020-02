Após noite de surpresas, conheça os ganhadores do Oscar 2020

Ocorreu na noite de gala do cinema mundial, ontem, o que poucos acreditavam, "Parasita" levou o prêmio mais cobiçado da indústria do cinema, o Oscar. O filme do cineasta sul-coreano Bong Joon-Ho foi o longa-metragem mais premiado da cerimônia que aconteceu no domingo (9) no Teatro Dolby, na Califórnia nos Estados Unidos da América. (EUA).

O cineasta subiu ainda surpreso por ter conquistado a estatueta de Melhor Diretor - título que todos esperavam estar predestinado ao britânico Sam Mendes, pelo longa "1917"

Além de melhor filme internacional, melhor direção e melhor roteiro original, o filme ganhou a principal categoria da noite, vencendo longas como "Coringa", de Todd Phillips," Era uma Vez... em Hollywood", de Quentin Tarantino, "1917", de Sam Mendes, e "O Irlandês", de Martin Scorsese.

O filme "Democracia em Vertigem", da cineasta Petra Costa, representou o cinema brasileiro na cerimônia concorrendo na categoria de melhor documentário, mas foi superado por "Indústria Americana".

Em entrevista ao canal TNT, Petra falou sobre as diferenças e ressaltou que a "cura do Brasil depende do voto de cada um".

" "Eu acredito que isso não é da alma brasileira, a gente consegue lidar com as diferenças, mas esse ódio não faz parte da nossa natureza. A cura do Brasil depende do voto de cada um. Não aguento mais gente falando que política é tudo igual. Esse é o segredo para continuarmos perpetuando desigualdades. O voto de cada um importa. A gente tem que barrar esse avanço do fundamentalismo", afirmou a cineasta. " Petra Costa, Cineasta brasileira

Petra Costa também aproveitou o tapete vermelho para protestar por diferentes causas. Ela e sua equipe, além da líder indígena Sônia Guajajara, levantaram cartazes com as hashtags #ActfortheAmazon ("Lute pela Amazônia") e #actfordemocracy ("Lute pela democracia"), abordando temas como a defesa da proteção de terras indígenas, contra o governo de Jair Bolsonaro – que o grupo classificou como neofascista – e questionando a morte da vereadora carioca "Marielle Franco".



Confira todos os indicados abaixo:

Melhor ator coadjuvante

•Tom Hanks - Um Lindo Dia na Vizinhança

•Anthony Hopkins - Dois Papas

•Al Pacino - O Irlandês

•Joe Pesci - O Irlandês

• Brad Pitt - Era Uma Vez Em... Hollywood (vencedor)

Melhor animação

•Como Treinar Seu Dragão 3

•Perdi Meu Corpo

•Klaus

•Link Perdido

• Toy Story 4 (filme vencedor)

Melhor curta animado

•DCERA (Daughter)

• Hair Love (filme vencedor)

•Kitbull

•Memorable

•Sister

Melhor roteiro original

•Rian Johnson - Entre Facas e Segredos

•Noah Baumbach - História de um Casamento

•Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns - 1917

•Quentin Tarantino - Era Uma Vez Em... Hollywood

• Bong Joon Ho e Han Jin Won - Parasita ( roteiristas vencedores)

O cineasta Taika Waititi levou o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado por Jojo Rabbit | Foto: Vanity/Divulgação

Melhor roteiro adaptado

•Steven Zaillian - O Irlandês

• Taika Waititi - JoJo Rabbit ( vencedora)

•Todd Phillips e Scott Silver - Coringa

•Greta Gerwig - Adoráveis Mulheres

•Anthony McCarten - Dois Papas

Melhor curta-metragem

•Brotherhood

•Nefta Football Club

• The Neighbors' Window ( vencedor)

•Saria

•A Sister

Melhor direção de arte

• Era uma Vez em Hollywood (vencedor)

•O Irlandês



•JoJo Rabbit

•1917

•Era Uma Vez Em... Hollywood

•Parasita

Melhor figurino

• Adoráveis Mulheres (filme vencedor)

•O Irlandês

•JoJo Rabbit

•Coringa

•Adoráveis Mulheres

•Era Uma Vez Em... Hollywood

Melhor documentário

• Indústria Americana ( Vencedor)

•The Cave

•Democracia em Vertigem

•For Sama

•Honeyland

Melhor documentário em curta-metragem

•In The Absence

• Learning to Skateboard In a Warzone (If You're A Girl) (vencedor)

•Life Overtakes Me

•St. Louis Superman

•Walk Run Cha-Cha

Melhor atriz coadjuvante

•Kathy Bathes - O Caso Richard Jewell

• Laura Dern - História de um Casamento (Vencedora)

•Scarlett Johansson - JoJo Rabbit

•Florence Pugh - Adoráveis Mulheres

•Margot Robbie - O Escândalo

Melhor edição de som

• Ford vs Ferrari ( Vencedor)

•Coringa

•1917

•Era Uma Vez Em... Hollywood

•Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor mixagem de som

•Ad Astra - Rumo às Estrelas

•Ford vs Ferrari

•Coringa

• 1917 ( Filme vencedor)

•Era Uma Vez Em... Hollywood

1917 foi o segundo mais premiado da noite com três estatuetas | Foto: Vanity/Divulgação

Melhor fotografia

•O Irlandês

•Coringa

•O Farol

• 1917 (Filme vencedor)

•Era Uma Vez Em... Hollywood

Melhor montagem

• Ford vs Ferrari (Filme vencedor)

•O Irlandês

•JoJo Rabbit

•Coringa

•Parasita

Melhores efeitos visuais

•Vingadores: Ultimato

•O Irlandês

•O Rei Leão

• 1917 (Filme vencedor)

•Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor cabelo e maquiagem

• O Escândalo (Filme vencedor)

•Coringa

•Judy - Muito Além do Arco-Íris

•Malévola - Dona do Mal

•1917

Parasita foi o filme mais premiado da noite com quatro estatuetas | Foto: Vanity/Divulgação

Melhor filme internacional

• Parasita ( Filme vencedor)

•Corpus Christi

•Honeyland

•Os Miseráveis

•Dor e Glória

•Parasita

Melhor trilha sonora original

• Coringa ( Filme vencedor)

•Adoráveis Mulheres

•História de um Casamento

•1917

•Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor canção original

•Toy Story 4 - "I Can't Let You Throw Yourself Away"

•Rocketman - "(I'm Gonna) Love Me Again"

•Superação: O Milagre da Fé - "I'm Standing With You"

•Frozen II - "Into The Unknown"

•Harriet - "Stand Up"

Bong Jon-ho levou duas estatuetas por Melhor Roteiro Original e Melhor Diretor | Foto: Vanity/Divulgação

Melhor direção

•Martin Scorsese - O Irlandês

•Todd Phillips - Coringa

•Sam Mendes - 1917

•Quentin Tarantino - Era Uma Vez Em... Hollywood

• Bong Joon Ho - Parasita ( Diretor vencedor)

Joaquin se emocionou ao receber o prêmio de Melhor Ator | Foto: Vanity/Divulgação

Melhor ator

•Antonio Banderas - Dor e Glória



•Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez Em... Hollywood

•Adam Driver - História de um Casamento

• Joaquin Phoenix - Coringa ( Ator Vencedor)

•Jonathan Price - Dois Papas

Renée Zellweger dedicou seu prêmio a Judy Garland por nunca ter ganhado o Oscar | Foto: Vanity/Divulgação

Melhor atriz

•Cythia Erivo - Harriet

•Scarlett Johansson - História de um Casamento

•Saoirse Ronan - Adoráveis Mulheres

•Charlize Theron - O Escândalo

• Renée Zellweger - Judy: Muito Além do Arco-Íris (Atriz vencedora)

Melhor filme

•Ford vs Ferrari

•O Irlandês

•JoJo Rabbit

•Coringa

•Adoráveis Mulheres

•História de um Casamento

•1917

•Era Uma Vez Em... Hollywood

• Parasita ( Filme Vencedor)