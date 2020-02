Banda 'Maria Vem com as Outras' desfila nas ruas do Centro de Manaus

Manaus- Para mobilizar a população no combate a violência doméstica contra mulheres, a banda Maria Vem com as Outras levará o tema “Não é Não, Meu Corpo me Pertence” para as ruas do Centro de Manaus, nesta sexta-feira (14). A concentração será às 15h, na Praça Heliodoro Balbi, e o acesso é gratuito.

Organizado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o evento é tradição há dez anos na prévia do Carnaval. No local, serão realizadas abordagens educativas sobre o tema e apresentação da rede de serviços oferecidos pelo Estado para mulheres vítimas de violência.

A titular da pasta destaca que a importunação sexual não é válida apenas para as mulheres. Segundo ela, os homens também podem denunciar, e a pena para quem comete o delito varia de um a cinco anos de reclusão.

Trajeto

Segundo a presidente do Cedim, Dora Brasil, o bloco sairá da Praça Heliodoro Balbi em direção ao Relógio, na avenida Eduardo Ribeiro; passará pela avenida Floriano Peixoto e voltará para o ponto de partida. Ela adianta que a estimativa para este ano é receber mais de mil pessoas no evento.

A banda “Maria Vem com as Outras” surgiu no Carnaval de 2010, com o objetivo de mobilizar mulheres contra a violência doméstica, principal pauta do Cedim ao longo dos anos. Conforme Dora Brasil, a ação aproximou o público da entidade.

*Com informações da assessoria