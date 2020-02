Mocidade Independente do Coroado leva 'Petróleo Verde' para avenida

A escola busca mais um título | Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

Manaus – Com oito conquistas, O Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Mocidade Independente do Coroado entra na avenida este ano com o enredo ‘’Do barro ao petróleo verde, a Mocidade vem coroar o sonho maturo, Iranduba a cidade do futuro’’, em busca de mais um título.

A escola foi fundada como um bloco de enredo no dia 10 de março de 1988 por moradores do bairro do Coroado, localizado na fronteira entre as zonas Leste e Centro-Sul de Manaus. Seu fundador mais famoso, e primeiro presidente, foi Raimundo Pereira Monteiro, conhecido como Montelo Lira. As cores da escola são o verde e o amarelo.

O Enredo

O Iranduba foi escolhido pelo “Instituto Bem-vindo ao Futuro” para ser o piloto de um projeto ousado e que será uma alternativa para a economia brasileira. Trata-se do Green Petroleum, um combustível não poluente produzido à base de algas.

O objetivo da escola é dar um basta ao Petróleo | Foto: Divulgação

“O mundo vive hoje uma busca por combustível não-poluente e renovável. Este é um momento único para o Brasil, pois será o pioneiro na produção deste combustível que o colocará em posição estratégica na economia mundial, além de gerar o combustível, ainda será responsável por eliminar gases geradores do efeito estufa”, assinalou o presidente do Instituto, Jordan Mota, e um dos integrantes da Mocidade Independente do Coroado.

A partir disso, a inspiração surgiu e os representantes da agremiação resolveram juntar o projeto ao enredo da escola para o Carnaval deste ano.

Os integrantes

O Carnavalesco da escola, Rayan Sá, acredita que o tema escolhido levanta um debate de extrema relevância atualmente.

‘’Acreditamos que nosso enredo é atual e de importância para a sociedade, uma vez que fala sobre conscientização, preservação, educação e, principalmente, crescimento econômico sem depredar o meio ambiente e preservando a floresta’’, esclareceu.

A inspiração surgiu e os representantes da agremiação resolveram juntar o projeto ao enredo da escola nesse ano de 2020 | Foto: Divulgação/Manauscult

Ao falar um pouco mais sobre a escola, Rayan declarou que a principal característica da agremiação é ser guerreira e muito persistente. Além disso, enfatizou que a comunidade sempre está em peso nos desfiles para assistir e prestigiar a escola.

O Intérprete Marden Gonçalves declarou que o samba-enredo da escola em 2020 é uma poesia em forma de samba. ‘’Estamos fazendo um trabalho semanal para massificar o samba e fazer um belíssimo desfile”, afirmou.

Marden, além disso, deixou claro que está muito feliz e realizado em ser Intérprete do Coroado no Carnaval 2020. “Tenho ciência da grande responsabilidade do meu trabalho. Meu objetivo é cantar e encantar o público que estiver no Sambódromo no dia 23 de fevereiro’’, finalizou.

Marden deixou claro que está muito feliz e realizado em ser Intérprete do Coroado nesse 2020 | Foto: Divulgação

Composição

Num verdadeiro desfile inovador, educativo e de prevenção ao meio ambiente, a Mocidade Independente do Coroado desfilará com aproximadamente 3.500 componentes, 4 alegorias e dois tripés.

O objetivo da escola é dar um basta ao Petróleo, fonte quase exclusiva das matérias-primas com que se fazem extraordinárias substâncias artificiais, sejam plásticos ou remédios.





