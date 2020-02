Blocos e bailinhos animam o Carnaval da criançada em Manaus

Manaus - Não são só os adultos que caem na folia em fevereiro. Durante o período do Carnaval 2020, a capital amazonense recebe diversas opções de festas, blocos e bailes para as crianças se divertirem. Em cada evento, serão oferecidas atrações musicais, atividades recreativas, música e várias brincadeiras que deixarão o Carnaval da família manauara ainda mais animado.

Uma das mamães que já está com tudo pronto para aproveitar a folia em família é a analista de tecnologias Alinne Borges, que tem duas filhas de 3 e 5 anos. "Elas já têm algumas fantasias, a maioria improvisada com algo que já temos em casa, de apresentações da escola ou da igreja", conta Alinne, que ainda está decidindo onde vai levar as pequenas para pular o Carnaval.

Geralmente, a analista dá preferência às programações em shoppings, que são gratuitas e inclusivas. "Sempre levo elas. Ano passado, fomos no Sumaúma. Minha menor chegou a ganhar medalha no concurso de fantasia quando ela tinha 1 aninho", conta a mãe, orgulhosa.

O EM TEMPO preparou um roteiro com os principais eventos carnavalescos direcionados ao público infantil. Confira:



Bailinho da Alegria

O Studio 5,em parceria com a Mr. Mídia, preparou uma festa especial para os pequenos foliões. Na programação, oficina de máscaras, pinturinha facial, desafios com a Supera, jogos com Kumon e muitas brincadeiras. Também haverá apresentação de mágico, presença de personagens vivos, contação de história e concurso de fantasias que premiará os três primeiros lugares. Uma bandinha de carnaval animará o público com marchinhas.

Quando: 15 de fevereiro



Onde: Studio 5 - Avenida Rodrigo Otávio, 3373, Distrito Industrial.

Entrada: Gratuita.





Bailinho de Carnaval do Amazonas Shopping



Um evento consolidado na cidade, o bailinho do Amazonas Shopping é totalmente gratuito e aberto ao público. Contação de histórias, desfiles de fantasia, bandinha, fanfarra e oficinas estão na programação.

Quando: 15 e 16 de fevereiro.

Onde: Amazonas Shopping - Avenida Djalma Batista, 482 - Parque 10 de Novembro.

Entrada: Gratuita.

Amazonas Shopping terá carnaval para os pequenos | Foto: Divulgação





Bloco do Bita

O Mundo Bita é sensação entre o público infantil, e há quatro anos o grupo criou um bloco de Carnaval que já encantou foliões em cidades como São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. O espetáculo desembarca em Manaus pela primeira vez com a presença de personagens como Flora, Lila, Dan e Tito, além da orquestra carnavalesca, porta estandarte Bigode Laranja, boneco gigante do Bita, atividades lúdicas, lojinha do Bita, fraldário e praça de alimentação.

Quando: 16 de fevereiro.

Onde: Plenária do Studio 5 - Avenida Rodrigo Otávio, 3373, Distrito Industrial.

Entrada: a partir de R$60 (meia-entrada).





Carnaval na Cidade da Criança

Uma ótima opção para os pais que querem se divertir com os filhos no Carnaval, a programação do Parque Cidade da Criança inclui atividades como bailinho de carnaval, oficina carnavalesca, concurso de fantasia, customização de fantasia, pinturinha facial, blocos, além de várias brincadeiras que animarão a tarde dos pequenos.

Quando: Durante o mês de fevereiro, aos sábados e domingos.

Onde: Parque Cidade da Criança - Rua Castro Alves, 100, Aleixo.

Entrada: Gratuita.

O mês de fevereiro é só de Carnaval na Cidade da Criança | Foto: Divulgação





Baile de Carnaval Infantil do Sesc

O tradicional evento carnavalesco do Sesc atrai anualmente dezenas de foliões, e em 2020 não deve ser diferente. A festa contará com concurso de fantasia, batalha de confete e serpentina, bandas de marchinha de carnaval e outras surpresas que estão sendo preparadas pela organização do evento.

Quando: 21 de fevereiro.

Onde: Complexo de Esporte e Lazer do SESC - Avenida Constantinopla, 288, Alvorada.

Entrada: R$ 5 para trabalhadores do comércio/dependentes, R$ 10 para usuários que têm cartão Sesc, e R$ 15 para público geral.





Carnaval do Sumaúma Park Shopping

Bailinho, desfile de fantasias, fanfarra e pintura facial são algumas das atrações que vão animar o Carnaval dos frequentadores do Sumaúma Park Shopping. O centro de compras terá quatro dias de programação diversificada para as famílias que curtem a festa carnavalesca, mas que buscam comodidade, segurança e, o melhor de tudo, diversão gratuita.

Quando: 22 a 25 de fevereiro

Onde: Sumaúma Park Shopping - Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova.

Entrada: Gratuita.

Concurso de fantasias no carnaval do Sumaúma | Foto: Divulgação





Manaus Fantasy Kids

Com o tema ‘Carnaval das Galáxias’, a versão kids do Manaus Fantasy tem atrações como a Banda Di Bubuia e show especial com o palhaço Goiaba. Diversos personagens infantis farão a alegria da criançada com brincadeira diversas, além de um grande concurso de fantasias para os foliões mais criativos. A festa inclui buffet com guloseimas variadas.

Quando: 23 de fevereiro.

Onde: Diamond Convention Center - Avenida do Turismo, 1425, Tarumã.

Entrada: a partir de R$55 (meia-entrada).





Carnaval do Shopping Via Norte



A agenda carnavalesca do Via Norte tem muito samba no pé, marchinhas, blocos e outras atrações para o público infantil. Aos domingos, também é possível curtir o Clubinho Carnaval, espaço interativo com oficinas gratuitas de máscaras, maquiagem, esculturas de balão e pintura de rosto para as crianças. No dia 22 de fevereiro, o destaque vai para o Bailinho de Carnaval, com marchinhas e concurso de fantasias.

Quando: Durante o mês de fevereiro

Onde: Shopping Manaus Via Norte - Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras

Entrada: Gratuita.