Supermercado faz 'Aulão Fantasy' com temática de Carnaval e concurso

A atividade, que é gratuita, acontece a partir das 18h30, no estacionamento do supermercado | Foto: Divulgação

O Superatacado Nova Era da Grande Circular realiza, no próximo dia 20, como parte da programação de Carnaval, o “Aulão Fantasy”, com coreografias de samba, axé e swingueira e concurso para escolha da melhor fantasia. A atividade, que é gratuita, acontece a partir das 18h30, no estacionamento do supermercado.

Os participantes estão sendo convidados a irem fantasiados para o aulão especial de Carnaval. A ideia, segundo o professor do projeto, Márcio Prata, é promover um grande bloco de carnaval, em que o principal objetivo é se divertir. Para animar ainda mais a festa, terá concursos para escolha da melhor fantasia.

A programação faz parte do projeto “Nova Era Em Movimento”, que oferece gratuitamente aulas de zumba e funcional, nas unidades da Torquato Tapajós e Grande Circular. Todos podem participar. É só estar presente no local, no horário das aulas. No supermercado Nova Era da Torquato Tapajós, as aulas acontecem às segundas e sextas-feiras, na área do estacionamento, das 7h às 8h. Às terças e quintas, as aulas são das 19h às 20h. Na Grande Circular, as atividades são às terças-feiras e quintas-feiras, sempre a partir das 18h30.

Durante o mês de fevereiro, os instrutores do projeto têm realizado aulas especiais, como parte da preparação para o Carnaval. Márcio Prata explica que a proposta é ensinar os participantes as coreografias de samba, axé e swingueira, que serão sucesso no Carnaval e também estimular a prática de atividade física. “As aulas podem ser o primeiro passo para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis. As atividades são direcionadas a pessoas de todas as idades”, informou.