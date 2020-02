Shopping de Manaus terá Bailinho Kids com desfile de fantasias

O “Bailinho Kids” do Amazonas Shopping, que acontece neste sábado (15) e domingo (16), está repleto de atividades para a diversão da criançada. No domingo (16), além da festa carnavalesca infantil, também acontece, no Pet Park do Amazonas Shopping, o “Bailinho Pet”. A entrada é gratuita e a programação para as crianças nos dois dias inicia às 15h. Já os pets vão poder brincar bastante, das 18h às 20h.

A programação para as crianças inclui desfile de fantasias, contação de histórias, oficinas de confecção de adereços e pintura, brincadeiras e shows musicais. Já os animais de estimação vão se divertir com a programação especial do Pet Park do Amazonas Shopping. No local, terá desfile de fantasias, brincadeiras e concurso para identificar o animal que mais parece com o dono.

O Pet Park foi inaugurado recentemente e conta com mais de 400 metros quadrados. Está instalado na área do estacionamento, próximo à loja Marisa. O espaço é aberto ao público e possui circuito agility com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, além de cenários instragramáveis, bebedouro e espaço de convivência, tudo decorado com a temática pet.

| Foto: Divulgação

Dicas – Para a diversão das crianças e pets ser completa o Amazonas Shopping lista alguns cuidados antes de cair na folia. No caso dos animais de estimação, a primeira dica é manter o bichinho hidratado. O Pet Park do Amazonas Shopping conta com bebedouros especiais. Além disso, se perceber que o animal está cansado o melhor é não forçar e deixar que descanse.

Se planejar colocar fantasia, a recomendação é sempre certificar-se que o animal está confortável. Glitter e pinturas não são indicadas, pois podem causar reações alérgicas.

Com relação à saúde do animal, a orientação é manter atualizada a carteira de vacinação. Animais muito novos não devem ser expostos a grandes aglomerações, porque são mais suscetíveis ao risco de transmissão de doenças virais.

Para as crianças as dicas são para usar roupas confortáveis e se optar por fantasias o ideal é que sejam de tecidos leves, como algodão. Outra recomendação é usar tintas e maquiagem atóxicas e hipoalergênicas e ter atenção ao manusear esse tipo de material próximo à área dos olhos.

Mantenha a criança sempre hidratada e alimentada, seja com água, água de coco, suco e frutas, como melancia, laranja e melão, que têm bastante líquido.