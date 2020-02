'Amor de mãe': confira o resumo do capítulo desta terça-feira (11)

Saiba o que acontecerá em "Amor de mãe" no capítulo de desta terça | Foto: Reprodução

Elias (Ravel Andrade) observa Magno (Juliano Cazarré). Matias (Milhem Cortaz) pede que Durval (Enrique Diaz) termine o relacionamento com Tracy (Leticia Isnard) em seu lugar. Lurdes (Regina Casé) acredita que Penha (Clarissa Pinheiro) tenha denunciado Magno para Belizário (Tuca Andrade), e Leila (Arieta Corrêa) fica tensa.



Estela (Letícia Lima) se prepara para viajar com Álvaro (Irandhir Santos), e Jorge (Tiago Martelli) desconfia. Thelma (Adriana Esteves) torce para reaver seu restaurante e trabalhar com Danilo (Chay Suede). Leila pede ajuda a Penha, que confessa se sentir bem com Belizário.

Sandro (Humberto Carrão) pede para acompanhar Raul (Murilo Benício) em um almoço com Lídia (Malu Galli). Nuno (Rodolfo Vaz) decide desfazer seu negócio com Álvaro. Tales (Alejandro Claveaux) se sente humilhado por Lídia. Magno confronta Penha.

Sandro avisa a Marconi (Douglas Silva) a localização do quadro que o bandido planeja roubar. Tracy não aceita que Durval termine seu relacionamento com Matias. Elias inventa para Magno que foi adotado. Miranda (Débora Lamm) confunde Daniel (Mouhamed Harfouch) com Matias. Marconi furta o quadro de Lídia. Belizário agride Estela. Lurdes acredita que Elias é Domênico.