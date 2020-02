Carnaval Amazônico: Escolas de Samba do Rio e ex-Araketu nesta sexta

O cantor Tatau, ex-Araketu é presença confirmada no evento | Foto: Divulgação

Manaus - Samba e boi bumbá são os ritmos que vão dominar o “Kuaracy – Carnaval Amazônico” com Acadêmicos do Salgueiro, Unidos da Tijuca, Edmundo Oran, Israel Paulain, baterias da Reino Unido da Liberdade e Aparecida. A noite ainda terá o show do cantor Tatau, ex Araketu. O evento acontece nesta sexta-feira (14), a partir das 22h, no Centro de Convenções Studio 5 (Av. General Rodrigo Otávio, 3555 - Distrito Industrial).

O levantador de toadas do Caprichoso, Edmundo Oran também está no evento | Foto: Divulgação

Os passaportes para o Carnaval Amazônico custa para a pista VIP R$ 50 (meia) e R$ 200 (2° lote/meia) para o Camarote Premium, o espaço terá open bar até às 2h da manhã e open food. Os ingressos já ainda estão disponíveis nas lojas Via Uno, nos shoppings: Amazonas, Manauara, Sumaúma e Grande Circular. Também é possível adquirir os tickets na quadra do Terreirão do Samba (Reino Unido da Liberdade/ 99179-1987) e na quadra da GRES Aparecida (99449-1615).

Israel Paulain, do Garantido também é uma das atrações | Foto: Divulgação

Além das atrações nacionais, o Carnaval Amazônico ainda apresenta o show do grupo amazonense Freelancer. Eles vão aquecer os foliões com sambas, pagodes e marchinhas de Carnaval. Em seguida, os cantores Israel Paulain e Edimundo Oran fazem um show especial para quem gosta de toadas de boi bumbá.

Os levantadores oficiais dos bumbás vão mostrar toda a rivalidade de Garantido e Caprichoso. Israel apresentará um show com grandes sucessos do boi vermelho e a sua tradicional contagem regressiva, que levará o público ao delírio. Já Edmundo Oran, que defende o boi da cor azul, não vai deixar essa disputa barata, ele vai levar ao Studio 5, um show com grandes sucessos do Festival Folclórico.

Pocket-show carioca



O show que a Salgueiro traz para Manaus será comando por Quinho do Salgueiro e Emerson Dias, que serão acompanhados pelo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Sidclei Santos e Marcella Alves, respectivamente, que farão a festa juntamente com bateria da nota dez da GRES Reino Unido da Liberdade, conhecida como a bateria “Furiosa”.

Outra grande atração da noite, será o cantor Wantuir que estará acompanhado da bateria nota dez da GRES Aparecida. Ele apresenta o samba de enredo 2020, da escola carioca Unidos da Tijuca, “Onde Moram os Sonhos”, que será apresentado na Marques de Sapucaí.

O Carnaval Amazônico também traz o cantor Tatau, ex-vocalista da do grupo baiano Araketu, ele traz para Manaus um show repleto de hits, como "Mal Acostumado", "Oh Meu Pai", "Araketu Bom Demais", "Pra levantar Poeira", "Fanfarra" e "Amantes". Ele também solta a voz em sucessos de outros artistas como "A Roda", "Baianidade Nago", "O que é, o que é?", "We are Carnaval" e "Nossa Gente".

Seguindo carreira solo, Gilson Menezes, mais conhecido como Tatau, nasceu em Salvador, e começou a cantar ainda pequeno aos 14 anos. Logo em seguida, aos 16, dedicou-se também as composições e também aos instrumentos de percussão, há um tempo ele faz carreira solo e também apresentará suas canções neste show.

*Com informações da assessoria.