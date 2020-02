Bloco Stone Novo agita foliões com Carnaval nostálgico dos anos 90

Manaus- Com a edição "Na boquinha da garrafa", o Bloco Oficial Stone Novo vai fazer um passeio nostálgico pelos hits inesquecíveis da década de 90, no próximo domingo (16). A festa acontece no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, Centro de Manaus, a partir das 18h.

Stone Ramos, os "Reis do Garimpo", e Márcia Novo, a "Papaizinha", formalizaram o casamento este ano e montaram uma banda com os hits mais animados dos carnavais passando pelo Axé, boi, músicas infantis e samba-enredos.

"A intenção é fazer um baile que além de divertido, recupere a memória sentimental dos foliões. A maior parte do nosso público era criança ou adolescente na época, então tem muito carinho por essa década e pelas canções desse período. E lembro que a maioria não tinha idade para brincar Carnaval na rua. No nosso baile é a chance da galera poder brincar a vontade com as músicas que amam!"- revela a cantora Márcia Novo

Músicas de artistas como Xuxa, Balão Mágico, Molejo, Raça Negra, Rouge, Netinho, Banda Eva estão garantidas no repertório.

O bloco ainda conta com os shows da DJ Carol Amaral, head liner da Festa Pimenta com Sal, e o grupo Pão Queimado, pagode oficial do Quilombo do Barranco.

Além disso, também terá concurso de fantasias e o "Ralando na boquinha da garrafa". Até às 20h, os foliões pagam apenas R$ 10 para curtir o bloco.

A parceria Stone + Novo

Márcia Novo

Cantora pop-latina-amazônica nascida na ilha de Parintins (AM) - terra do maior festival folclórico do Brasil. Com 15 anos de carreira e 4 discos lançados, Marcia Novo carrega em seu repertório cantos e batuques de rituais indígenas do boi-bumbá, a caliente sonoridade dançante do Caribe, e a influência poética do brega.

Atualmente apresenta a sua mais nova musicalidade, pertinentemente batizada de "beira beat", mistura de beiradão (gênero de influência caribenha, popular nos bailes de beira de rio do Amazonas) com beats eletrônicos. É produzida por Manoel Cordeiro, produtor musical fenômeno da lambada mundial, e faz parte do selo indie paulistano Freak.

The Stone Ramos

O bloco ainda conta com os shows da DJ Carol Amaral, head liner da Festa Pimenta com Sal | Foto: Divulgação

Fundada em 2013 em Manaus, é a primeira banda de Psyco Rock Brega do Brasil. Com um espetáculo que envolve música, forte identidade visual, multimídia e muita originalidade. Seu repertório flerta com o brega, rock, disco, tecno e com ritmos latinos, fazendo uma imersão no gênero brega romântico, levando músicas autorais e clássicos de Reginaldo Rossi, Raimundo Soldado, Evaldo Braga, Roberto Villar, Sidney Magal, Diana, Calypso, Wando, Amado Batista e muito mais.

Em quatro anos, a banda amazonense tem shows ao lado de nomes como Os Mutantes, Roupa Nova, Capital Inicial, Jota Quest, CPM 22, Wanessa, além de ter se apresentado com shows marcantes no Sudeste do País, FECANI de Itacoatiara, Bar Caldeira, Tacacá na Bossa e em diversas casas e eventos que privilegiam o gênero em Manaus.

*Com informações da assessoria