De sertanejo a eletrônica: confira as atrações do VillaMix Manaus 2020

| Foto: Arte por Desirée Souza

Considerado um dos maiores festivais de música do Brasil, o VillaMix Manaus já tem data e local para acontecer: 09 de maio, na Arena da Amazônia. A partir deste ano, a PUMP Entertainment passa assinar a produção local do festival junto à AudioMix.



Com o slogan “O Futuro é Mix”, o VillaMix Manaus promete uma megaestrutura de palco, som e luz como ainda não foi visto nas edições anteriores do festival que aconteceram em Manaus.

Grandes nomes da música como Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, ALOK, Luan Santana, Xand Avião, Simone e Simaria e Os Parazim. foram escalados para participar do festival que reunirá em um só lugar e em mais de dez horas de festa.

As informações sobre preços e datas de início das vendas serão divulgadas em breve, nas redes sociais da PUMP Entertainment.

Sobre o festival

O VillaMix Festival exalta a grandiosidade e a tradição da música nacional e internacional. O projeto que é considerado referência no mercado do showbusiness e entretenimento surgiu com o objetivo de reunir, num mesmo palco, os artistas do casting da AudioMix, escritório que atualmente administra a carreira de Alok, Matheus e Kauan, Simone e Simaria, Luan, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Kevinho, Jefferson Moraes, Jonas Esticado, Guilherme e Santiago, Sevenn, Edu Chociay, Jetlag, Os Parazim e Saulo de Tarso.

O festival que teve sua primeira edição realizada em 2011, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia – GO, tendo sido sucesso tanto de público quanto de mídia desde o início, permitindo com que a festa ganhe uma representatividade ímpar, consagrando o festival como o maior e melhor evento nacional de música de todos os tempos. Prova disso, é que não demorou muito para que ele se tornasse itinerante. Logo após a realização de seu segundo ano em Goiânia, o VillaMix começou a viajar pelo país inteiro e a partir de 2018, o festival ganhou proporções internacionais, realizando edições em Portugal e no Paraguai.

Serviço

VillaMix Manaus 2020 com Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, ALOK, Luan Santana, Xand Avião, Simone e Simaria e Os Parazim.

Ingressos: As informações sobre preços e datas de início das vendas serão divulgadas em breve, nas redes sociais da PUMP Entertainment.

Quando: 09 de Maio de 2020.

Onde: Arena da Amazônia. Av. Constantino Nery, S/N.

*Com informações da assessoria.