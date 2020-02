Vamos brincar na neve? ‘Frozen’ 'congela' o Teatro Amazonas

A apresentação é uma adaptação do espetáculo da Brodaway | Foto: Divulgação

Manaus - Quando a Disney faz alguma adaptação para a Broadway é sinônimo de sucesso absoluto. E essa regra também pode ser aplicada para o musical “Frozen”. A animação de 2013, fenômeno de público no mundo inteiro, que ganhou uma continuação no ano passado , serviu de inspiração para o espetáculo da companhia roraimense JM Jazz Studio de Dança.

Dando uma abordagem de teatro musical e movimentos de jazz, o espetáculo está marcado para acontecer nos dias 21 e 22 de fevereiro deste ano, no palco do Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro Histórico de Manaus. Na sexta-feira (21), o espetáculo acontece a partir das 20h e no sábado (22). O show é apresentado em duas sessões: às 16h e às 20h.



O musical apresenta cenas adaptadas da animação | Foto: Divulgação

Com cinco anos de estrada e com espetáculos “Gran Savana”, “Showtime”, “De corpo e alma”, “Clássicos da Broadway”, “Malévola”, “O Rei Leão” no currículo, a companhia decidiu realizar a adaptação, segundo o produtor Hélio Araújo, por conta da narrativa envolver um público de todas as idades.

“Escolhemos esta produção devido ser uma bela história da Disney, que foi adaptada para os Teatros musicais da Broadway, um espetáculo que envolve públicos de todas as idades e que encanta pelo show de produção, cenografia e maquiagem, com diversos efeitos especiais que vão agradar até o público mais exigente”, contou Hélio.



A história aborda o amor fraternal entre Anna e Elsa | Foto: Divulgação

Do Norte para o Norte

O produtor também comentou que o processo de composição do espetáculo contou com a participação de artistas de Roraima. Além disso, o espetáculo possui um corpo artístico de 30 bailarinos com idades entre 3 e 30 anos. O corpo técnico conta com 5, sendo eles iluminador, produtor, diretor artístico, cenógrafo e técnico de projeção mapeada. Todos roraimenses.

A companhia é composta inteiramente por artistas roraimenses | Foto: Divulgação

“Adaptamos com a colaboração de artistas plásticos roraimenses, Hilace Mendes, que recriou todos os personagens em uma incrível semelhança com aqueles apresentados no exterior. Quanto à direção coreográfica e artística, Joandson Marques se superou ao desenvolver linhas de movimentos do jazz e ballet que transparecem a emoção ao público”, ressaltou o produtor.

O retorno ao Amazonas

Não é a primeira vez que os palcos do Teatro Amazonas receberão a companhia. A JM Jazz Studio de Dança já esteve em solo manauara no ano passado, com outro Clássico da Disney: O Rei Leão , porém montado especialmente para a região amazônica

“Estivemos em Manaus ano passado, nos dias 1º e 2 de março, apresentamos em 3 sessões o espetáculo ‘O Rei Leão: Da África para o Amazonas’, foi sucesso absoluto. Desde então, decidimos que levaríamos novamente mais uma produção ao Teatro Amazonas que envolvesse este público", comentou Hélio.

O espetáculo conta ainda com as músicas que fizeram sucesso na franquia | Foto: Divulgação

Próximos espetáculos

Apesar da companhia ainda estar em turnê com “Frozen”, os artistas roraimenses já estão em planejamento para futuros espetáculos. Conforme Hélio, a companhia está se preparando para uma apresentação dedicada aos fãs da saga do bruxo Harry Potter.

“Estamos no início da produção do espetáculo ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ será o nosso maior desafio ao longo de nossa existência devido ao público ser muito fiel e criterioso quanto a cada detalhe desta narrativa. Além disso, a maquiagem, cenografia e efeitos especiais estão sendo pensados para que o público possa viver essa experiência de forma única”, informou Hélio.



O espetáculo tem uma cenografia bem detalhada | Foto: Divulgação

Sobre a companhia

A JM Jazz Studio de Dança é uma companhia que atua na cidade de Boa Vista, Roraima. Um espaço de dança e terapias corporais comprometido em transmitir caminhos de iniciação aos conceitos e práticas da arte além de bem-estar e qualidade de vida por meio do movimento. Seguindo não apenas as características em recreação e lazer. Mas como também no auxílio do desenvolvimento social, motor, intelectual e lúdico.

Sob direção de Joandson Marques, professor coreógrafo, bailarino e produtor, a companhia buscar contribuir no ensino da arte como reflexão, domínio e fomentação da arte ao público em geral.

Ingressos

Para quem quiser conferir o espetáculo pode adquirir os ingressos pelo site www.aloingressos.com.br ou pelas centrais do Alô Ingressos nos shoppings Sumaúma, Amazonas e Manauara. Assim como também na bilheteria local do Teatro Amazonas. O valor do passaporte varia de R$ 20 a R$120.

Serviço

O que: Espetáculo Frozen

Quando: 21 e 22 de fevereiro

Sessões: Sexta-feira (21) às 20h | Sábado (22) às 16h e 20h

Duração: 1 hora e 30 minutos (dividido em dois atos)

Classificação: Livre

Informações: (95) 98104-2509



Página oficial do instagram: @jm_jazzstudiodedanca_