Orquestra reapresenta concerto com obras de Bach, Mozart e Tchaikovsky

Manaus- A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) volta a se apresentar na noite desta quinta-feira (13), às 19h, em um concerto no Centro Cultural Palácio Rio Negro . O repertório será o mesmo apresentado no Palácio da Justiça, com obras de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Piotr Ilitch Tchaikovsky. 0 evento tem entrada gratuita.



As obras que serão apresentadas são “Concerto de Brandenburgo”, de Bach; “Divertimento”, de Mozart, e “Serenata”, de Tchaikovsky, selecionadas pelo maestro Marcelo de Jesus, que regerá a OCA. “São obras que representam o auge de alguns períodos da música clássica e significam o propósito da OCA, que é ir do barroco ao romantismo”, ressalta.

Ainda segundo o maestro, os primeiros concertos da OCA neste ano, realizados nos palácios da Justiça e Rio Negro, têm o objetivo de diversificar o público e também realizar uma espécie de aquecimento para o 23º Festival Amazonas de Ópera (FAO), que acontece entre abril e maio.

“Em março, os Corpos Artísticos começam a se preparar, com ensaios das obras que farão parte do festival, então as apresentações ficarão suspensas”, explica Marcelo de Jesus. “Também buscamos sair mais do Teatro Amazonas e realizar apresentações em outros ambientes como forma de encontrar novos públicos”, complementa.

*Com informações da assessoria