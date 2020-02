Parque da Criança realiza concurso para premiar melhor fantasia

Manaus- O concurso de fantasias no Parque Cidade da Criança , Aleixo, Zona Centro-Sul, terá como tema “Era uma vez no cinema” este ano. O concurso, destinado para crianças de 0 a 12 anos, acontece neste domingo (16), na programação realizada das 14h às 20h.

O tapete vermelho será estendido para os pequenos desfilarem fantasiados dos personagens de filmes favoritos na premiação do “Oscar” infantil. “A gestão do prefeito Arthur Neto tem a atenção de assistir todos os públicos. Todos os anos já temos uma programação diferenciada e este ano vamos desenvolver esse tema que premiará as melhores fantasias”, declarou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

A programação que inicia neste sábado (15), contará com atividades temáticas sobre a festa momesca. Oficina carnavalesca, bingo educativo, cenas de cinema, caça ao tesouro, tirolesa, show musical, vitrine viva, além do concurso de fantasias que irá premiar as melhores fantasias entre crianças de 0 a 12 anos.

A programação contará com atividades temáticas sobre a festa momesca | Foto: Divulgação / Semjel

A criatividade será item importante na avaliação dos jurados que irão analisar a fantasia da criançada, como explica a coordenadora do parque da Criança, Socorro Andrade. “O nosso concurso já é um marco na programação de carnaval infantil da cidade. A inscrição para participar pode ser feita até domingo. Esperamos muita criatividade nas fantasias da criançada nesse que será o nosso “Oscar” infantil”.

Diferente dos últimos anos, o tradicional bailinho será realizado em pleno final de semana de Carnaval, no dia (23). O parque da Criança está localizado na rua Castro Alves, Aleixo.

*Com informações da assessoria