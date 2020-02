Concurso de Fantasias e Bailinho animam o domingo dos pequenos foliões

Manaus - O Domingo Magro de Carnaval (16) vai ser animado para a garotada com a realização do tradicional Concurso de Fantasias Infantil e um Bailinho no Teatro Amazonas. Os eventos, promovidos pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, acontecerão, respectivamente, no palco e na lira, com acesso gratuito.

A programação começará com o concurso, a partir das 17h30, no palco do Teatro. Os participantes concorrerão em duas categorias: Luxo e Originalidade, subdivididas por faixa etária (3 a 5 anos, 6 a 8 anos, e 9 a 12 anos). Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria. Os prêmios variam de R$ 300 (trezentos reais) a R$ 800 (oitocentos reais).

A partir das 19h, na lira (espaço entre as escadarias na área externa do Teatro) começará o Bailinho com muita música, brincadeiras, animação e confetes. Tudo sob comando do Grupo Alecrim Nativos.

Inscrições

Para participar do Concurso de Fantasias, os interessados devem entregar, até as 16h30 da próxima sexta-feira (14/02), no setor de Protocolo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a ficha de inscrição – preenchida na íntegra, em letra de forma, e assinada pelo candidato ou representante legal –, acompanhada da documentação exigida no edital do concurso, disponível na aba “Editais” do Portal da Cultura. A sede da Secretaria está localizada na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro.

No dia do evento só serão aceitas inscrições das 10h às 14h, no Teatro Amazonas.

*Com informações da assessoria