Cine bodó: projeto amazonense leva cinema a comunidades carentes

Manaus - Se você conhece a culinária do Amazonas, provavelmente já ouviu falar de um peixe chamado Bodó. Mas, para algumas pessoas de comunidades carentes, o nome do animal ganha um novo significado se juntado com a palavrinha certa. 'Cine Bodó' é um projeto que leva cinema a zonas carentes de Manaus por meio de amostras itinerantes, mas não apenas isso, também é responsável por capacitar jovens com oficinas de audiovisual gratuitamente. A ação foi criada pelo grupo Picolé da Massa e já alcançou mais de mil pessoas, com exibições em 16 comunidades na região de Manaus. Além disso, o trabalho já formou mais de 80 jovens nas oficinas de audiovisual.

O Cine Bodó é um projeto criado pelo Grupo Picolé da Massa, que também possui os trabalhos 'Direito à memória' e 'Mormaço Sonoro'. Keyla Serruya é uma das gestoras do coletivo e diz que a missão é a mesma desde 2013, quando deram início aos trabalhos. "Produzir, difundir, idealizar, escoar e incentivar projetos culturais ligados às linguagens artes visuais e audiovisual".

Keila Serruya em formação do Cine Bodó em 2015 | Foto: Alonso Junior

Segundo Serruya, o Cine Bodó é composto por três atividades. As rodas de conversa com narrativas 'periféricas' e trocas de vivências; a produção de filmes que parte das oficinas realizadas nas comunidades com os jovens; e as exibições de filmes produzidos por artistas independentes, com curadoria de Elen Linth.

Sobre a escolha dos filmes, Ellen destaca que busca obras que "ultrapassem fronteiras estéticas, culturais, políticas e cotidianas. Além disso, filmes que pautem o chamado lugar de fala, de vivência e de resistência das pessoas que habitam as periferias, já que elas são o principal alvo do Cine Bodó.

Além da curadora, participa na concepção do trabalho a produtora Dheik Praia. Para ela, construir pontes é o principal objetivo do Cine Bodó, que chega à sua quarta edição em 2020. "Antes de tudo, pensar território, particularidades, ferramentas, possibilidades, formas de encontrar e de perceber as narrativas do outro", diz ela.

Em 2018, o Cine Bodó foi um dos contemplados no Edital Conexões Culturais, um prêmio em dinheiro da prefeitura de Manaus para incentivar a produção cultural na cidade. Na edição, 145 projetos foram inscritos, e destes, 74 foram aprovados.

Pessoas alcançadas



Cerca de 80 jovens já participaram das oficinas de formação | Foto: Alonso Junior

De acordo com dados coletados e divulgados pela Ancine em fevereiro de 2019, existem cerca de 3,3 mil salas de cinema no Brasil. O número pode parecer grande, mas assusta quando se percebe onde estas salas estão disponíveis. Isso porque, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente 11% das 5,5 mil cidades brasileiras possuem salas de cinema. A maioria, claro, em capitais e grandes centros urbanos. O dado também foi divulgado pelo Nexo Jornal .

Há ainda o caso em que pessoas podem ter acesso ao cinema na cidade, mas não têm condições financeiras para o entretenimento. Nesse contexto, o Cine Bodó propicia uma maior democratização do cinema, atingindo pessoas como a comunicadora visual M4fel (nome artístico) de 25 anos. Ela participou do projeto em 2015.

M4fel à esquerda e Keila Serruya à direita | Foto: Alonso Junior

"Eu fiquei sabendo do projeto porque eu sempre passava pelo Centro de Convivência que ficava em frente à minha casa, no bairro Riacho Doce. Já fazia curso de fotografia e me interessei pelo audiovisual. Levei até umas amigas. Realizamos oficinas para entender mais sobre ângulos e outros termos do cinema. O que aprendi no projeto me ajuda até hoje", comenta M4fel.

Programação

O cine Bodó começou em 2020 com tudo. Nos dias 13 e 14 de fevereiro, a equipe estará no bairro Monte das Oliveiras, no projeto 'Soul do Monte', das 9h às 17h, para realizar oficinas de cinema. Segundo Keila Serruya, as inscrições para a oficina já estão encerradas, mas que os interessados podem acompanhar as programações futuras pelo perfil @grupopicoledamassa no Instagram.

Só no início do segundo mês do ano, o projeto já realizou oficinas de formação na comunidade do Sharp e no bairro Armando Mendes, na Zona Leste. Além disso, passou pela comunidade indígena Parque das Tribos e bairro Redenção, ambos Zona Oeste.