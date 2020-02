'Sonic', 'O Grito' e 'O Preço da Verdade' estreiam em Manaus

Os filmes estreiam nesta quinta-feira (13), nas telonas da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Fantasia, suspense dramático e terror dominam as estreias desta semana na capital amazonense. A partir desta quinta-feira (5), o público pode conferir “Sonic – O Filme”, com Jim Carrey; “O Preço da Verdade”, com Mark Ruffalo; e “O Grito”, com John Cho nos cinemas de todas as Zonas de Manaus.

“Sonic – O Filme”

O ouriço mais querido dos amantes de videogames ganha vida nas telonas, apesar do personagem não ter agradado o público quando foi divulgado o primeiro trailer.

Após a produção refazer todos os efeitos especiais modificando a aparência de Sonic, segundo os dados da produtora Box Office Pro, o filme deve chegar com tudo no próximo fim de semana nos Estados Unidos, tirando o primeiro lugar de Aves de Rapina – que estreou com números abaixo do esperado pela Warner Bros.

A produção teve que refazer os efeitos especiais do rosto do personagem

A arrecadação no fim de semana de estreia deve ser de algo entre US$ 33-38 milhões, podendo até superar US$ 40 milhões por conta do feriado do Dia do Presidente.

Isto será o bastante para superar Aves de Rapina, que estreou com US$ 33 milhões e deve ter uma queda considerável na segunda semana em exibição.

Jim Carrey viveu o vilão Dr. Robotnik

Segundo o astro Jim Carrey, que deu vida ao vilão do ouriço, o Dr. Robotnik, contou a imprensa os detalhes da preparação de atuação.

“Foi realmente muito emocionante. Ele é um louco. Ser capaz de fazer um filme que traz uma boa memória de volta e conecta com novas gerações foi realmente muito incrível. Eu fui muito sortudo nesse aspecto. Eu me diverti bastante. Nós criamos um monstro que não somos capazes de controlar”, comentou Carrey.

Onde assistir

“O Grito”

Lançado originalmente no Japão em 2003, com um remake Hollywoodiano feito em 2004, O "Grito" será refeito. O novo filme de terror, desenvolvido pela Sony, alerta que a classificação subiu para 18 anos aqui no Brasil. Segundo a produtora, essa classificação etária é devido a “violência perturbadora, imagens sangrentas, terror e linguagem forte”.

O grito é o reboot da saga de terror lançada em 2002

O reboot foi dirigido por Nicolas Pesce, que optou por trazer uma narrativa diferente no novo filme. A ideia era mostrar os acontecimentos em uma linha temporal a ser contada sob o ponto de vista de vários personagens.

Onde assistir

“O Preço da Verdade”

Com Mark Ruffalo e Anne Hathaway formando o elenco de peso, o suspense dramático “O Preço da Verdade” tinha tudo para dar a indicação ao Oscar 2020 para os atores. De acordo com a crítica internacional, o filme infelizmente foi um dos “injustiçados” pela Academia.

O ator Mark Ruffalo protagoniza o filme

A trama leva o público a história chocante e heroica de um advogado que arrisca carreira e família para descobrir um sombrio segredo escondido por uma das maiores empresas do mundo e levar justiça a uma comunidade perigosamente exposta por décadas a produtos químicos mortais.

Onde assistir