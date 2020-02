Às margens do Rio Negro, ‘Balaio’ reúne mix de ritmos em pré-carnaval

Uma das atrações é um dos maiores nomes do brega funk brasileiro | Foto: Divulgação

Manaus - Em clima de pré-carnaval, muitas bandas e blocos vão se preparando para receber os amantes do período mais aguardado do ano. Com uma proposta totalmente inovadora, o “Balaio Folia” promete esquentar ainda mais a espera pelo Carnaval. O espetáculo é resultante da junção de três grandes casas noturnas da capital: All Night Pub, Root Hookah Lounge e Pagode do Decreto.



O festival que traz um dos maiores nomes do brega funk brasileiro, Dadá Boladão, acontece na próxima sexta-feira (14), a partir das 21h na avenida Coronel Teixeira (Estrada da Ponta Negra), Zona Oeste de Manaus. Entre as barracas de água de côco e a Toca do Murilo. Os “balaieros” poderão contemplar o festival com uma vista às margens do Rio Negro.

Dadá, responsável pelo hit “Surtada” ao lado de Tati Zaki, alcançou mais de 160 milhões de visualizações no Youtube. Consolidando-se assim um dos maiores artistas do gênero que vem cada vez mais conquistando espaço nos bailes e festas brasileiras.

Somando a Dadá, o festival conta com a presença de grandes artistas que vão do sertanejo, pagode, axé, brega funk, até a música eletrônica. Nomes já conhecidos e aclamados pelo público amazonense como: Uendel Pinheiro, Prata Filho, João Victor & Rodrigo, John Veiga, Bruno Uchoa e Dj Ítalo Rodrigues.

John Veiga, | Foto: Divulgação

A proposta

Como o próprio nome diz em sua origem, o “balaio” é um cesto indígena feito por materiais diversos que tem a função de reunir elementos como frutas e/ou objetos. Segundo os organizadores Walter Henrique (All Night), Marcos Ferreira (Root Hookah Lounge) e Kléber Romão (Pagode do Decreto), o festival não tem definição melhor.

“Estávamos procurando um nome que fosse fácil para as pessoas identificarem. Balaio remete a uma festa animada que reúne diversos gêneros musicais para agradar todos os públicos. Quando falamos de Carnaval atualmente, estamos falando da mistura de ritmos: daquilo que é novo com o tradicional. A nossa proposta não é entregar um simples evento com apresentações de artistas. Mas sim, despertar no amazonense uma experiência de um verdadeiro espetáculo, com show pirotécnico, vista para o Rio Negro e outras surpresas.”, comentou Walter.

Para maior comodidade, a coordenação do “Balaio Folia” orienta os brincantes a se dirigir ao evento através dos aplicativos de transporte como UBER e 99.

Prata Filho | Foto: Divulgação

Estrutura

Pensando no conforto e segurança do público amazonense ao prestigiar o grandioso festival, o espaço conta com capacidade de receber aproximadamente 2.500 pessoas, com área de estacionamento de mais de 10 mil metros quadrados, equivalente a mais de 200 vagas de carros.

Além disso, durante todo o período do espetáculo, os frequentadores poderão ainda usufruir de espaços voltados para o conforto do público, como uma área de descanso, um lounge exclusivo de beleza que oferece serviços como maquiagem neon, glitter, tranças e penteados - ideal para quem deseja entrar totalmente no clima carnavalesco. O festival ainda conta com uma área gastronômica com diversos food trucks de sanduíches, pizzas e outros pratos.

E pensando ainda mais na comodidade do público, na área da pista e do camarote estão sendo montados dois bares com mais de 15 metros de comprimento, com o intuito de oferecer ainda mais conforto aos clientes e extinguir a possibilidade de filas no atendimento.

No camarote, as bebidas serão divididas em dois bares: um bar frio com cerveja, água, refrigerante e suco; e um bar quente com vodka, gin, whisky e energéticos. Dispersos em vários pontos do camarote, os frequentadores terão acesso a pequenas “ilhas” de cada marca: Tanqueray, Johnny Walker, Red One, RedBull e Yara Citrus, onde poderão adquirir as bebidas com mais facilidade sem precisar se dirigir ao bar.

Passaporte

Para os interessados em prestigiar o espetáculo, ainda é possível adquirir os ingressos nos pontos de venda das lojas Ótica Diniz (Shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma, Grande Circular), Salomé Bar, Uai Sô (Millenium), Os Barbeiros, Academia Spazio. Assim como também no site shopingressos.com.

Os valores já estão no segundo lote. A pista premium está sendo vendida R$ 35 (mulher) e R$ 45, dando direito a open bar de cerveja Skol. Já o camarote pode ser adquirido pelos valores R$ 135 (mulher) e R$ 155 (homem), dando direito a open bar de Tanqueray, Johnny Walker, Red Label, ketel One, Red One, RedBull, Yara Citrus e cerveja Skol. O Open Bar tanto para a pista quanto para o camarote acontece a partir das 21h e segue até 00h.

Serviço

O que: “Balaio Folia” com Dadá Boladão e outras atrações

Quando: Sexta-feira (14), a partir das 21h

Onde: Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, (próximo às barracas de água de côco)

Quanto: Passaportes de R$ 35 a R$ 155.

Informações: (92) 9 9331-6018