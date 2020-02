'Banda Os Barbeiros' é a pedida do sábado de pré-carnaval em Manaus

Serão 11 horas de muita diversão | Foto: Divulgação

Manaus - Reúna os amigos, prepare o glitter e a fantasia para cair na folia neste sábado (15) de pré-carnaval. A pedida é a “Banda Os Barbeiros”, que acontece partir das 16h, no Pagode do Decreto, localizado na Avenida Mário Ypiranga, ao lado da antiga sede do Detran-AM, na Zona Centro-Sul de Manaus.



A Banda é uma promoção de uma das barbearias mais conhecida da cidade, criada como forma de reunir amigos e clientes para juntos brincar o carnaval. Hoje, após 04 anos, a “Banda Os Barbeiros” se alia a um dos maiores eventos do carnaval de Manaus, para realizar o esquenta oficial do “Bloco do Vieiralves”, marcado para o próximo dia 23.

A “Banda Os Barbeiros” vai proporcionar aos foliões muita diversão com segurança e conforto em um espaço que atualmente é um dos mais comentados da cidade e de quebra ainda será o “esquenta” de um dois mais bem produzido evento de Manaus.

Dennys Salvador | Foto: Divulgação

"Temos reunidos em uma só festa, todos os elementos necessários para que o evento seja um estrondoso sucesso”, como observa Caio Magalhães, proprietário da Barbearia Os Barbeiros.



Uma das atrações da banda é Dennys Salvador, o baiano, que mora em Manaus, promete levar muita swingueira e não deixar ninguém parado. O cantor e compositor começou a carreira nos guetos de salvador como percussionista em uma banda cover com as mesmas batidas do Olodum.

Com carisma e muito talento, Dennys cantou em vários festivais e passou por algumas bandas baianas e estudou na escola de música de Carlinhos Brown. Em 2006, veio para Manaus com o grupo “Jogo Duro da Bahia”, que na época, fazia sucesso na Região Norte e pouco tempo depois embarcou na carreira solo, onde agita o público de grandes festas.

A festa é um esquenta do Bloco do Vieralves | Foto: Divulgação

Além do baiano, as 11 horas de folia ficará por conta de Prata Filho, João Victor e Rodrigo, Banda Marrakesh, Grupo Cacildis, Jyou Guerra, John Veiga e Dj Ítalo Rodrigues.

A festa é uma junção entre o Pagode do Decreto, Bloco do Vieiralves e Os Barbeiros. Três marcas reunidas para fazer uma mega folia no carnaval manauara.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos a preço promocional e podem ser adquiridos no Decreto, Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular, Os Barbeiros, Jompeke, Uai Sô, no Millenium Mall ou pelo site shopingressos.com. Pista R$ 20 e área vip R$ 40. A rolha estará no valor de R$ 100.

Por segurança, será proibido a entrada de menores de 18 anos desacompanhados e uso de fogos de artifício. Mais informações podem ser adquiridas pelo WhatsApp (92) 98471-6148.

A festa é realizada pela Smart Bureau Comunicação e Entretenimento e tem apoio da Água Yara, Logic Pro, Os Barbeiros, Closet da Lhu, Japa Food, Elton Lava Car, Lucca Digital e AL Produções.

SERVIÇO:

O que: “Banda Os Barbeiros”

Quando: Sábado (15), a partir das 16h

Onde: Pagode do Decreto – Av. Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul

Quanto: Pista R$ 20 e Área Vip R$ 40

Informações: (92) 98471-6148.