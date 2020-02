Exposição de fantasias e Bloco da Bicharada agitam shopping de Manaus

As peças são do estilista José Machado | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta semana, quem visitar o Shopping Ponta Negra irá se encantar com a exposição gratuita dos artistas José Machado, Erlique Lima e Júnior Charcha. Ao todo, cinco fantasias exclusivas de carnaval estarão expostas até o dia 20 de fevereiro, no segundo piso (L2). Outro evento que promete colorir os corredores do Ponta Negra é o Bloco da Bicharada, que acontece neste sábado (15).

Entre as fantasias estão a do “Mago dos Sonhos”, “Senhor do Amor” e “A Chama Não se Apaga”. O estilista José Machado conta que algumas delas foram produzidas para o evento e outras já foram usadas em desfiles da escola de samba Vitória Régia e Andanças de Ciganos.

| Foto: Divulgação

Machado explica que a produção das fantasias pode demorar até meses. A “Senhor do Amor”, por exemplo, levou nove meses para ser concluída e custou R$ 55 mil. Além do colorido, as peças de luxo utilizam diversos tipos de plumas, penas, strass e paetês.

“A inspiração vem através do enredo da escola de samba”, revela Machado, que atua na criação de fantasias de carnaval e festivais folclóricos desde 1975. Neste ano, o artista assina as fantasias do casal de porta-bandeira e mestre-sala das escolas de samba Presidente Vargas e Reino Unido da Liberdade.

| Foto: Divulgação

Carnaval Pet

Neste sábado (15), das 16h às 20h, o Shopping Ponta Negra recebe o Bloco da Bicharada, no segundo piso, próximo à loja Brink Mania. O evento acontece em parceria com a Organização Bicho Amado (OBA) e contará com desfile, embelezamento de pets, concurso para escolha da melhor fantasia, premiações e adoção dos animais resgatados pela OBA.

O evento vai premiar as produções mais originais com um kit de produtos dos parceiros da ONG. Poderão participar da brincadeira cachorros e gatos de todos os portes, desde que estejam de coleira ou peitoral.