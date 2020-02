Banca do Largo é opção para quem procura livros sobre a Amazônia

Manaus - As bancas de jornais e revistas por anos serviram como pontos de referência para quem buscava informação. Na última década, com o avanço da internet, a crise atingiu o mercado da mídia impressa, fazendo com que empreendedores busquem meios para se adaptarem com a nova realidade.

Em 2006 Joaquim Melo, especialista em história e historiografia da Amazônia, comprou a única banca do largo, localizada em frente ao Teatro Amazonas. Na época, o mercado ainda estava favorável para as vendas.

O proprietário teve a ideia de parar com revistas e investir no ramo literário. Atualmente a banca chama a atenção pelo acervo de livros voltados à Amazônia. Joaquim percebeu a carência que a cidade tinha em encontrar títulos regionais.

Joaquim Melo | Foto: Arquivo Pessoal

As estantes no começo foram preenchidas por livros que haviam feito parte da sua formação na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A procura aumentou conforme as pessoas tomavam conhecimento do acervo.

“Eu tenho contato com pessoas do Brasil todo. As que vêm para a cidade me procuram para comprarem os livros. Já tive visita de famosos nacionais aqui na banca”.

A livraria fica situada em uma das praças mais antigas e históricas da capital, a praça São Sebastião, tendo como vizinho o Teatro Amazonas, que recebe milhares de turistas anualmente - o que favorece à busca por livros com a temática, já que há uma procura por um conteúdo diferenciado.

Joaquim ao lado de Maria Gadú | Foto: Arquivo Pessoal

Para incentivar a população a conhecer a literatura local, Joaquim faz parcerias com editorias, autores e ONG’s na realização de atividades culturais, como palestras e lançamentos de livros.

Não há arrependimento por parte de Joaquim pela compra do imóvel. Para ele, a banca é sinônimo de resistência de quem sempre amou livros.

O jornalismo não morreu com o advento das mídias sociais e redução de mídias impressas, as bancas também sobrevivem com ou sem elas, adquirindo novos sentidos.