É banda que fala? É banda que tem no fim de semana em Manaus

As bandas e blocos recebem apoio de palco, som, iluminação, banheiro químico e equipamentos similares. | Foto: Divulgação

Manaus - Treze bandas e blocos de rua prometem agitar a programação do pré-Carnaval manauara neste fim de semana. Para quem quiser cair na folia, o sábado e domingo “magro” que antecedem o Carnaval 2020 contarão com uma programação extensa e gratuita de bandas e blocos, apoiados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

As bandas e blocos recebem apoio de palco, som, iluminação, banheiro químico e equipamentos similares.

Pré-Carnaval

A folia deste sábado “magro” de pré-Carnaval, 15, percorrerá cinco zonas da capital amazonense. Na zona Norte, acontecerá a Banda do Mazon, a partir das 14h, na rua Alagoas, loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova.

Zona Norte

Ainda na zona Norte, acontecerá também o bloco carnavalesco Gaiola das Loucas, a partir das 16h, na Quadra Poliesportiva do Manôa, localizada na rua Francisco de Queiroz com rua 05, no Conjunto Manôa.

Zona Sul

Já na zona Sul, o Centro da capital será tomado pelo colorido do Carnaval a partir das 15h, com a Banda da Difusora, que acontece na avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas José Clemente e Saldanha Marinho, e ainda na rua 10 de Julho, com a tradicional Banda da Bica.

Zona Leste

Na zona Leste, a folia iniciará às 17h, com as bandas Mauazinho na Folia, que acontecerá na avenida Arica, s/nº, no bairro Mauazinho, e ainda, com a Banda do Marquinho, na rua 03, na terceira etapa do bairro São José.

Zona Centro-Sul

Ainda no sábado, a zona Centro-Sul sediará a Banda Interativa Confraria dos Colares, a partir das 12h, na rua João Alfredo, 267, no bairro São Geraldo. E na zona Centro-Oeste, acontece a 14ª edição da Banda do Tracajá, a partir das 16h, na avenida Dublin, no bairro Planalto.

Domingo, 16/2

A programação do pré-Carnaval não para por ai. No domingo, 16/2, na rua Inocêncio de Araújo, no bairro de Educandos, situado na zona Sul de Manaus, acontece a Bhanda da Bhaixa da Hégua, a partir das 16h30.

Avenida Álvaro Maia

Já na avenida Álvaro Maia, n° 228, entre as ruas Ferreira Pena e Comendador Clementino, no bairro Praça 14 de Janeiro, acontece a tradicional e irreverente Banda do Boulevard.

Zona Leste

Na zona Leste, será a vez da Banda do Castelo Mauá F.C colocar o bloco na rua a partir das 16h, na rua Islândia (antiga rua São José), na primeira etapa do bairro Mauazinho.

Banda do Papa Sopa 2020

A Banda do Papa Sopa 2020 acontece também neste domingo, 16/2, a partir das 16h, na rua José Maria Moreno, na quarta etapa do conjunto Shangrilá, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital.

Já na zona Centro-Oeste acontece a Banda do Mac Naldo, a partir das 16h, na avenida Sul, no Conjunto Ajuricaba, no bairro Alvorada.