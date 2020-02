'Kuaracy - Carnaval Amazônico' é adiado para nova data

Manaus - O evento "Kuaracy - Carnaval Amazônico" que aconteceria a partir das 22h desta sexta-feira (14), no Studio 5 - Centro de Convenções, localizado na avenida General Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, foi adiado para uma data que será anunciada em breve.

Segundo a produção do evento, o adiamento aconteceu devido problemas técnicos de malha aérea e alheios à vontade da produção.

A assessoria de imprensa, informou também que os ingressos adquiridos ainda terão sua validade estendida para a nova data. Mas, quem optar pela devolução e/ou estorno deverá entrar em contato com o telefone e/o whatsapp (92) 98418-6538 para realizar o procedimento de estorno, a partir desta quinta-feira (20)



"Lamentamos profundamente o ocorrido, desde já agradecemos a compreensão de todos e colocamos para maiores esclarecimentos", informou em nota.

O evento

Realizado pela segunda vez, o “Kuaracy: Carnaval Amazônico” terá uma grande programação. Uma festa com muito samba e boi bumbá. Entre as atrações, estão os shows da GRES “Acadêmicos do Salgueiro” e GRES “Unido da Tijucas”, também participam do evento a bateria Furiosa da “Reino Unido da Liberdade”, a bateria da “Mocidade de Independente de Aparecida e dos levantadores de toadas de Garantido e Caprichoso, Israel Paulain e Edmundo Oran.