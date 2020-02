Com dança e teatro, estudantes aprendem sobre artes no 'Muda Manaus'

Manaus- Corpos em movimento, improvisação e imaginação. Os elementos das artes estiveram presentes na oficina ministrada nesta quinta-feira (13), no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, como parte da programação do “Muda Manaus” , que acontece no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O público foi de alunos do 8 e 9 anos.

Os alunos Pedro Higor, 13, e Isabelle Farias, de 14 anos, participaram ativamente da aula, que começou com o aquecimento, seguiu para o reconhecimento gestual e corporal, passou para corpos de ritmos e terminou com o processo criativo, quando os alunos uniram tudo o que aprenderam durante a tarde.

Pedro, que cursa o 8° ano, se disse feliz com a oportunidade. "Aprendemos a nos expressar mais, até porque o mundo não é padronizado. A gente tem que se expressar mais em artes. Nunca tinha participado de uma aula assim e agora quero fazer mais porque a dança me atrai muito", revela.

Isabelle reforçou a satisfação. "Foi muito legal porque a gente quase nunca tem isso na escola. Eu gosto de dança contemporânea e a atividade me fez ficar muito animada e relaxada. Acho que muitos alunos gostaram porque foi superatrativo e dinâmico" diz a aluna no 9° ano.

A professora Lia Sampaio, titular da Coordenação de Arte e Cultura da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, explica que aliar música, dança e teatro às aulas ajuda no desenvolvimento dos alunos. Disciplina, percepção, inteligência e criatividade são alguns dos fatores citados por ela para defender que a arte esteja mais presente nas salas de aula.

A Coordenação de Arte e Cultura está instalada no Centro Cultural Thiago de Mello e vai dar formação para os professores de Artes da Secretaria de Educação. Participaram da oficina os professores Alex Herculano, Augusto Marinho e Tânia Moço.

'Muda Manaus'

As atividades nas sete escolas participantes do "Muda Manaus" seguem até o dia 21 de fevereiro. Além de artes, há na programação oficinas e palestras sobre o meio ambiente, Educação Física Permanente e no Referencial Curricular Amazonense, práticas de Educação Física Inclusiva e oficinas de jogos intergeracionais.

*Com informações da assessoria