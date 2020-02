Feira da FAS agita o domingo em ritmo de Carnaval em Manaus

Manaus- Misturando música, gastronomia, lazer e sustentabilidade, a Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) entra em ritmo de folia neste domingo (16), com uma edição especial de Carnaval. O evento tem entrada gratuita e ocorre das 8h às 19h, na sede da instituição, na Rua Álvaro Braga, Parque 10 de Novembro.

Os foliões que visitarem a feira poderão curtir desde músicas para crianças, com a cantora Adriana Melo, passando por samba em voz e violão com Junior Rodrigues, clássicos do pop rock nacional e internacional na voz de Andrey San Silver, até marchinha, frevo e outros ritmos carnavalescos com a banda Pororoca Atômica, que encerra a festa.

Também em clima de “bloquinho”, o professor Thiago Andrade comanda, às 17h, o tradicional aulão de ritmos da feira, colocando o público para dançar ao som de gêneros variados. A programação inclui ainda aula de yoga, meditação, sessões de massoterapia chinesa, espaço kids e feira de verduras, frutas e legumes com produtores locais.

Na área destinada à exposição, aproximadamente 100 empreendedores comercializarão artigos de decoração, papelaria artesanal, bijuterias e acessórios, vestuário, plantas, produtos de jardinagem, entre outros. A praça de alimentação também é um dos pontos altos, garantindo opções da culinária nacional e internacional para o café da manhã, lanche e almoço.

Espaço Cidadania

A feira ainda possui uma agenda educativa com oficinas, palestras e rodas de conversa gratuitas que ocorrem no Espaço Cidadania. Nesta edição, a programação começará às 10h, com a roda de conversa “Eu Homem”, que tem a proposta de estimular reflexões sobre masculinidade e o papel do homem na desconstrução do machismo.

A partir das 16h, o público terá a oportunidade de participar de uma oficina de pequenos reparos em bicicletas, além de um bate-papo sobre mobilidade urbana e sustentabilidade.

A Feira

Considerada um dos principais eventos de economia criativa de Manaus, a Feira da FAS é parte da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da Fundação Amazonas Sustentável, que lidera projetos com foco em conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento. Neste ano, o evento ocorrerá sempre no segundo domingo do mês e cada edição terá uma temática diferente.

