Evento de encerramento do projeto ‘Notas Sobre Ela’ acontece em Manaus

Manaus - Oficina, rodas de conversas, apresentações de dança e exposições fazem parte da programação do evento “A Mulher na Arte e na Educação em Manaus", que acontece no dia 19/2, das 13h às 20h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, Centro. A iniciativa marca o encerramento do projeto “Notas sobre Ela”, da Rede Panorando Produções Artísticas, contemplado pelo edital de Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus .

Na ocasião, o público poderá conferir uma exposição de fotos do projeto, uma oficina de dança, rodas de conversa sobre a mulher no ensino da arte e sobre a realização do projeto, além de uma intervenção de dança.

“O projeto circulou por dez Centros de Educação de Jovens e Adultos (Cejas). Foi uma experiência extremamente diferenciada, tanto com o público, quanto com a estrutura de algumas escolas”, disse o diretor da Rede Panorando Produções Artísticas, Fábio Moura.

“Notas Sobre Ela”

Criado em 2017, o espetáculo de dança urbana “Notas Sobre Ela” aborda a força da mulher na sociedade por meio da prática artística e percorre Cejas, em diferentes zonas de Manaus. A apresentação é protagonizada por duas mulheres, com direção e coreografia coletivas.

A apresentação é protagonizada por duas mulheres, com direção e coreografia coletivas | Foto: Divulgação/Manauscult

A proposta do espetáculo é, entre outras questões, problematizar a agressão contra mulheres e o feminicídio no Brasil, por meio da dramaturgia coreográfica e estética. Além disso, a performance também busca relacionar aspectos individuais dos intérpretes frente aos conflitos destacados na apresentação.

Programação do evento

13h - Exposição de fotos do projeto Notas Sobre Ela

14h - Oficina de dança com Talita Menezes (bailarina e intérprete-criadora do espetáculo)

16h - Roda de conversa sobre a mulher no ensino da arte;

18h - Intervenção de dança; (versão reduzida do espetáculo/20 min).

18h30 - Roda de conversa sobre a realização do projeto Notas Sobre Ela no EJA/Manaus. (equipe)

*Com informações da assessoria