Que tal pular Carnaval e concorrer a 1 carro 0 km? Sorteio é em Manaus

Manaus- A folia tomou conta do Moai Restobar e neste sábado (15), a casa noturna situada na avenida do Turismo, Tarumã, Zona Oeste de Manaus promove a festa 'Carnavrau'. A folia terá início às 21h com atrações de swingueira, pagode, forró e sertanejo.

A casa convidou um time de artistas para comandar a farra. Kadu Almeida, Jyou Guerra, Xote Puladin, Dennys Almeida e a rainha do carnaval Vanessa Auzier se reversam no palco e fazem a alegria do público presente. Nos intervalos, o Dj colombiano, Camilo Cruz anima a pista de dança.

Além das atrações de carnaval, a festa terá ainda uma apresentação especial. A banda Bates apresenta um especial de Mamanos Assassinas.

Sorteio

A casa liberou uma lista vip nas redes sociais com entrada gratuita até a meia-noite. Após esse horário o ingresso passa a custar R$20. Quem comprar o ingresso antecipado concorrerá a um carro seminovo. Os ingressos estão sendo vendidos na Bulldog, localizado na Rio Rio Madeira, Vieiralves e na bilheteria do Moai. A área vip com open bar de cerveja, Caipirinha, Caipiroska e Catuaba até as 4h custa R$50.

Os aniversariantes que quiserem comemorar no Moai Restobar serão presenteados com um espaço exclusivo, além de ganharem um lista vip para os convidados, um combo de Hulk e Nordk. Para comemorar na casa é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602.

*Com informações da assessoria