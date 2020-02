CarnavaldoRespeito visa proteger crianças e adolescentes em Manaus

Manaus- A campanha #CampanhadoRespeito estará nas principais bandas de carnaval que acontecerão neste fim de semana em Manaus, com o objetivo de proteger crianças e adolescentes de possíveis perigos durante a folia nas ruas. A Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) sensibilizará e orientará os foliões quanto às principais violações de direitos desse público.

No sábado (15), a Campanha Municipal de Combate ao Abuso, à Exploração Sexual e Trabalho Infantojuvenil estará presente nas tradicionais bandas da Bica e Difusora, na rua 10 de Julho e avenida Eduardo Ribeiro, Centro. Já no domingo, 16, a ação chega aos foliões que estiverem nas Bandas do Boulevard, no Centro, Bhaixa da Hégua no bairro de Educandos, além do baile Infantil no Parque Cidade da Criança, no Aleixo.

Além dos servidores dos órgãos municipais, a campanha contará com o apoio da sociedade civil e dos órgãos fiscalizadores: Conselho Tutelar e Juizado da Infância e Juventude.

A campanha também fará um alerta quanto à proibição da venda de bebidas alcoólicas e cigarros para crianças e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, principalmente, a exploração sexual e trabalho infantil.

Durante o #CarnavaldoRespeito da Prefeitura de Manaus, as bandas tocarão nos intervalos o jingle da campanha institucional divulgando os canais de comunicação para denúncias.

Denúncias

Para auxiliar na campanha, o folião que presenciar algum caso de violação de direitos, principalmente de crianças e adolescentes, deve recorrer aos canais de comunicação do município. Disque Denúncia: 0800-092-1407, Disque Direitos Humanos: 0800-092-6644 ou o Disque 100.

*Com informações da assessoria