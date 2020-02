Centro Histórico de Manaus será tema de seminário na capital

Manaus- Bairro incensado, de grande valor cultural, histórico e de patrimônio, o Centro de Manaus é o foco de um amplo debate durante o seminário “Presente e Futuro do Centro Histórico de Manaus”, que acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro, no Palacete Provincial, com entrada franca.

O evento é uma realização do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB- AM), em parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) e Governo Federal, tendo apoio da Prefeitura de Manaus.



Durante o evento, serão apresentadas diversas abordagens, programas públicos, obras, leis e normativas para o Centro Histórico de Manaus. Os arquitetos Ana Lúcia Abrahim, pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e Laurent Troost, diretor de Planejamento do Instituto de Planejamento Urbano (Implurb), são palestrantes do seminário no dia 17, às 9h e 11h, respectivamente.

O seminário terá ainda palestrantes nacionais e de outros nomes locais, entre eles Carlos Eduardo Comas, Marcelo Ferraz (Brasil Arquitetura) e Cláudio Marinho, Miguel Souza, Marcos Apolo Muniz, Robério Braga e Miguel Souza.

A inscrição é gratuita e aberta aos estudantes e profissionais por meio do e-mail: [email protected]

“É um evento inédito, em relação ao centro histórico, desta última década no sentido de ressignificação da área na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Um momento importante para a Prefeitura de Manaus, que tem uma série de obras, projetos e programas de requalificação e reurbanização do bairro, que mostra um entendimento institucional e do meio privado de que o panorama para se empreender e construir no Centro mudou, está mudando e vai mudar ainda mais”, destaca Troost.

Para o diretor, os “esforços de obras públicas estão provocando movimentos para consolidar o bairro, relacionados a todo um panorama com ações de modernização da legislação, propostas com atualizações do Plano Diretor e do Comitê de Desburocratização, além das iniciativas do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis) e do Polo Digital”.