‘Maria Vem com as Outras’ une mulheres contra a violência em Manaus

Manaus - Reforçando o tema “Não é Não: Meu corpo me pertence”, a 10ª edição da banda “Maria Vem com as Outras” reuniu centenas de pessoas nas ruas do Centro de Manaus nesta sexta-feira (14). O evento foi realizado pelo Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres (Cedim), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Para a secretária da Sejusc, Caroline Braz, é importante utilizar períodos de festividades como o Carnaval, que reúne uma grande concentração de pessoas, para conscientizar a respeito da violência de gênero

Banda reuniu uma grande concentração de pessoas, para conscientizar a respeito da violência de gênero | Foto: Arthur Castro/Sejusc

“Queremos trabalhar a conscientização de homens e mulheres com relação à importunação sexual. Todas as equipes da Sejusc estão trabalhando juntamente com a Secretaria de Assistência Social nas bandas de Carnaval, para conscientizar e coletar denúncias”, explicou. “Neste ano a Sejusc aderiu à campanha nacional do ‘Não é Não’, voltada para a conscientização a respeito do crime de importunação sexual, para mostrar que isso é crime e dizer que todos devemos respeitar”.

Presenças

O evento contou ainda com a presença de representantes de secretarias estaduais, parlamentares e movimentos sociais. “Acho uma excelente iniciativa porque acaba garantindo realmente os direitos das mulheres, com respeito, amizade e sinceridade. O bom é brincar o Carnaval com muita harmonia e sempre se colocar no lugar do outro, sempre respeitando”, afirmou o psicólogo Igor Manolo, participante da banda este ano.

Artistas locais agitaram a folia da Maria Vem com as Outras | Foto: Arthur Castro/Sejusc

A banda “Maria Vem com as Outras” surgiu no Carnaval de 2010, com o objetivo de mobilizar mulheres contra a violência doméstica, principal pauta do Cedim ao longo dos anos. Conforme Dora Brasil, presidenta do conselho, a iniciativa educa a população a respeito dos direitos das mulheres.



“Todos os anos organizamos o evento com o apoio irrestrito do Governo e Sejusc, para alertar a população sobre a diferença entre a paquera e o assédio. Temos reunido um bom número de pessoas nessa causa”.

Ações durante o Carnaval

Até a Terça-feira de Carnaval, o Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, realizará abordagens educativas em bandas e blocos de Manaus para levar informação sobre temas voltados para direitos das mulheres, crianças e adolescentes, LGBT, idosos, discriminação racial e Pessoas com Deficiência (PcD). Neste fim de semana, as equipes do órgão estarão nas tradicionais bandas da Bica e da Difusora, no sábado (15), e na do Boulevard, no domingo (16).

*Com informações da assessoria.