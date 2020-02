Banda da Bica e Difusora marcam o começo do Carnaval 2020 de Manaus

Manaus - A dez dias do feriado de Carnaval, os amazonenses amantes do período mais aguardado do ano, já começaram a cair na folia. As tradicionais Bandas da Bica e da Difusora, marcam o início do Carnaval, neste sábado (15), no Centro Histórico de Manaus.



Com a temática voltada para a preservação da Amazônia, a 34ª edição da Banda Independente Confraria do Armando, conhecida como a “Banda da Bica” buscou animar os “biqueiros” e ainda levá-los à conscientização devido as recentes queimadas da Amazônia.

A Banda da Bica busca conscientizar a preservação da Amazônia | Foto: Enderson Cesar

“A expectativa é que os biqueiros possam cair na folia, mas com a consciência de que já é tempo de nos preocuparmos com o que é nosso, a Amazônia. Devemos preservar as nossas riquezas”, afirmou Ana Cláudia Soares, coordenadora da Bica.

Explosão de ritmos



Marcando presença no quadro das atrações da Bica, a banda amazonense The Stone Ramos subiu ao palco entregando um cover da música “Bad Romance”, composição da cantora Lady Gaga, em um estilo que mescla o gênero brega e o rock’n’roll.

Banda da Bica reuniu aproximadamente 20 mil pessoas, segundo a Polícia Militar | Foto: Enderson Cesar

O palco da Banda da Bica está localizado na rua 10 de julho, ao lado do Bar do Armando. Segundo oficiais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Bica reuniu, aproximadamente, 20 mil pessoas até o final da tarde deste sábado.

Difusora

Somado ao clima de euforia, a 26ª edição da Banda da Difusora também marca presença no clima de pré-Carnaval de Manaus. Como já é tradição, o palco foi montado na avenida Eduardo Ribeiro, entre o Teatro Amazonas e o Palácio da Justiça, no Centro, Zona Sul.

A banda Difusora fica localizada na avenida Eduardo Ribeiro | Foto: Enderson Cesar

Abrindo a festa, o cantor paraense radicado no Amazonas, Uendel Pinheiro, animou o público amazonense com a toada “O Amo Está no Ar” - composição de Chico da Silva -, levada em hit de samba, que não pode faltar em suas apresentações.

Segundo a organização da Difusora, até por volta das 17h, a banda recebeu, aproximadamente, 15 mil pessoas e a expectativa era que esse volume dobrasse até às 20h. Após Uendel, a bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Reino Unido da Liberdade subiu ao palco para agitar o público com muito samba.

Uendel Pinheiro é uma das atrações da Banda da Difusora | Foto: Enderson Cesar

Antes tarde do que nunca

A estudante de 17 anos Maria Júlia decidiu dar uma chance para o Carnaval neste ano. Com a insistência da amiga Victória Beatriz, de 18 anos, ambas se fantasiaram e decidiram cair na folia amazonense.

As amigas Maria Júlia e Victória Beatriz decidiram combinar a fantasia neste ano | Foto: Enderson Cesar

“Eu não gostava do Carnaval, mas resolvi vir junto com a minha amiga Victória, que já vem pra Banda da Difusora desde 2016. Nós queríamos vir com uma fantasia que combinasse. Então decidimos vir de ‘Diabinhas’, por ser mais prática e fácil de encontrar”, confessou Maria Júlia.

Carnaval é tempo de empreender

A comerciante Simone Barreto, de 45 anos, que vende acessórios de Carnaval há 20 anos, conta que é o melhor período para conseguir uma renda extra.

A comerciante vende acessórios de carnaval há 20 anos | Foto: Enderson Cesar

“Todo o ano eu venho aqui para as bandas do Centro com o meu ponto, para vender os acessórios de Carnaval. Muitas pessoas que não tem fantasias e querem entrar no clima da festa, compram um ou dois acessórios. Já consegui arrecadar R$ 100 reais apenas hoje”, contou Simone.

Segurança

Para a comodidade e segurança de todos que frequentadores de ambas bandas, no entorno de cada uma delas há a presença de viaturas da Polícia Militar, assim como também carros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), dispostos estrategicamente para atender qualquer ocorrência.