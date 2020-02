Banda Boulevard sacudiu os foliões manauaras, neste domingo (16)

Manaus- A festa foi grande na banda Boulevard, neste domingo (16). A tradicional banda do Carnaval de rua, agitou Manaus. Com o samba enredo ‘Dignidade, Brasilidade! Zona Franca, estou com você’, a banda fez defesa ao Polo Industrial de Manaus (PIM). A festa foi no trecho da avenida Álvaro Maia, entre a avenida Djalma Batista e rua Ferreira Pena, no Centro, Zona Sul.



Entre as atrações estavam as baterias das escolas de samba da Reino Unido da Liberdade e Primos da Ilha. Ainda se revezaram no palco a Anjinhos do Boulevard, com marchinhas; Keil Regina e Pagode dos Amigos; e Sylvia Luareana e Banda Bem Brasil.

O químico Diego Souza aproveitou o seu primeiro Carnaval de rua com a namorada Samara | Foto: Naylene Freire

O som fez o maior sucesso, de acordo com os foliões. O químico Diego Souza, de 31 anos, foi um deles que aproveitou a folia para se divertir com a namorada Samara, de 27 anos. O casal marcou presença na festa e Diego chamava muito atenção pela fantasia de “diaba”.



“Carnaval é alegria. Apesar de estarmos juntos há um tempo, é o nosso primeiro Carnaval de rua. Sempre gostamos de nos fantasiar. Aí esse ano minha namorada sugeriu para eu vir com essa fantasia. Essa roupa é dela. Eu aproveitei para reutilizar devido às condições financeiras” disse o químico.



Fantasias

O empresário Carlos Eduardo e a esposa Katia de Souza, que é cirurgiã dentista, também marcaram presença na banda. O casal tem cinco anos de relacionamento e sempre participa da banda Boulevard. Vestidos de Vikings, o casal foi uma atração à parte.

Apaixonados por séries, o empresário Carlos Eduardo e sua esposa Katia Souza se vestiram de Vikings | Foto: Naylene Freire

“Sempre frequentamos a banda. É uma das nossas favoritas. Amamos o bloco das Piranhas e a banda do Galo também. Achamos muito tranquilo aqui no Boulevard. Antes trazíamos as crianças. Uma pena que agora é proibido. Pois é um ambiente muito familiar”, avaliou Katia.



A dentista contou ainda o que motivou a virem fantasiados. “Somos viciados em séries, e uma das nossas favoritas é Os Vikings e Game Of Thrones. Foi uma maneira que escolhemos como nos fantasiar nesse ano”, contou Katia.



Para o Comércio

Carnaval de rua é tempo de lucro para os comerciantes da região. Os vendedores ambulantes também fazem a festa. A renda extra na época de Carnaval é garantida, segundo o vendedor ambulante Brás Silva, de 23 anos. Ele disse que, onde tem festa, ele marca presença.

Depois da banda da Bica, no sábado, o vendedor Brás Silva foi atrás mais vendas na banda do Boulevard | Foto: Naylene Freire

“Onde tem festa, pode ter certeza que eu estou por lá vendendo. Eu ofereço fantasias de anjo, demônio, pânico, rainha, rei, mickey e várias outras. Tenho de tudo um pouco. Só ontem faturei R$ 400, em 6 horas de trabalho. Todo o Carnaval para mim é uma oportunidade de lucrar um pouco mais” afirmou o vendedor.

A prefeitura de Manaus, por meio do Distrito de Saúde Sul, marcou presença no local fazendo a distribuição gratuita de preservativos.