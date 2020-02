Baile de Carnaval para pets acontece em Manaus neste sábado (22)

Carnaval para os pets será realizado pelo Minas Pet | Foto: Divulgação

No dia 22 de fevereiro, sábado gordo de carnaval, a partir das 17h, o Minas Pet abre suas portas para o público com um Baile de Carnaval para os foliões de quatro patas. Os cachorros poderão participar de brincadeiras, tirar fotos personalizadas, se deliciar com petiscos NeD e muito mais.

Ainda terá um concurso para melhor fantasia e também para ser o Rei ou Rainha do carnaval do Minas Pet. A Folia tem Entrada Gratuita, os donos dos pets só precisam apresentar carteira de vacinação com ant parasitário em dia.



O Minas Pet tem 8 anos de trabalho, se dividindo entre a Clínica Veterinária completa, e o Pet Shop com os mais diversos alimentos, acessórios, medicamentos, perfumes e vestuário do mercado para cães, gatos, aves, roedores e peixes.

A Clínica Veterinária Minas Pet tem atendimento 24h todos os dias, conta com uma equipe especializada, serviços de raio x, internação e centro cirúrgico altamente equipado.

A sede matriz do Minas Pet fica localizado na Rua Marquês de Erval, 37 - Flores, em Frente Casinova.

O Minas Pet ainda trabalha com Banho e Tosa de Segunda a sábado de 09h às 17h em sua filial na Rua Barão do Rio Branco, n1, Parque das Laranjeiras.

Serviço:

CarnaPET

Quando: Sábado (gordo de Carnaval), dia 22 de fevereiro, às 17h.

Onde: R. Marquês de Erval, 37 - Flores, Em Frente Casinova. Área Externa do Minas Pet

Quanto: Entrada Gratuita, os donos dos pets só precisam apresentar carteira de vacinação com ant parasitário em dia.

Para mais informações: (92) 98257-3011