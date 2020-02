Projeto ‘A Intera’ promove oficinas e mesa redonda de jornalismo

Manaus- O projeto "A Intera - Criação de site de Jornalismo Cultural”, contemplado pelo Edital de Conexões Culturais 2017 , serão promovidas oficinas e mesas redondas de jornalismo, gratuitas de (27) a (1°).

A programação inclui quatro oficinas com o mesmo tema, "Participação Cidadã em Tempos de Fake News", e uma mesa redonda sobre jornalismo cultural, "O informar na Arte".

A primeira oficina acontecerá no dia (27), das 17h às 21h, na Associação Nossa Senhora da Conceição, localizada na rua 4, conjunto Jardim Primavera, bairro Parque Dez. Já a segunda será no dia 28/2, das 14h às 17h, no Bahserikowi - Centro de Medicina Indígena, localizada na rua Rua Bernardo Ramos, 97, Centro.

No dia (29), a atividade ocorrerá das 8h às 12h, na Rádio A Voz das Comunidades, localizada na rua 36, Quadra 58, número 68, bairro Amazonino Mendes. E por fim, no dia (1º), será realizada a última oficina, das 8h às 12h, na sede do Movimento das Mulheres Negras da Floresta – Dandara, localizado avenida Tenente Roxana Bonessi, Monte das Oliveiras.

Segundo Thiago Hermido, proponente do projeto e quem ministrará a oficina, serão ofertadas 15 vagas para a atividade e qualquer pessoa poderá participar. “A proposta vai trabalhar a comunicação e jornalismo cidadão no atual momento de compartilhamento de informações na internet”, comentou.

Para participar da oficina, basta se inscrever por meio do link , ou, presencialmente, no local da atividade.

Já a mesa redonda “O Informar na Arte” não possui limite de vagas. Até o momento, o Coletivo Ponta Lança e o programa Estação Rap AM são os convidados confirmados para compor o debate, que será realizado no dia 29/2, das 15h às 17h, na Rádio A Voz das Comunidades (rua 36, Quadra 58, número 68, bairro Amazonino Mendes).

Sobre o projeto

A Intera é um site de jornalismo com produção de conteúdo voltado a cultura e direitos humanos. A ideia é propor, por meio de artigos, podcasts e vídeos, uma reflexão sobre diversidade cultural do Amazonas.

*Com informações da assessoria