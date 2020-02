Baile de Carnaval Infantil do Sesc ocorre nesta sexta-feira (21)

As inscrições para o concurso de fantasia ocorrerão no dia do evento | Foto: Divulgação

Manaus- Ao som de marchinhas carnavalescas e muita serpentina e confete, o Sesc Amazonas realizará nesta sexta-feira (21), o tradicional “Baile de Carnaval Infantil” . A festa, que terá início às 18h30, terá concurso de fantasias, batalha de confetes e muita diversão para a criançada na quadra de esportes do Complexo Sesc, na Avenida Constantinopla, Alvorada.



A festa, que já faz parte do calendário do período momo manauara, chega a sua 13ª edição. A programação conta com concurso de fantasias, batalha de confete e serpentina, bandas de marchinha de carnaval entre outras surpresas preparadas pela equipe de esporte e recreação do Sesc.

As inscrições para o concurso de fantasia ocorrerão no dia do evento. Podem concorrer crianças de até 15 anos de idade nas três categorias: Originalidade, criatividade e luxo. Os três primeiros colocados irão receber troféus personalizados do Baile Infantil.

A venda de ingressos, ou melhor, das “pulseirinhas da felicidade”, é feita nas centrais de atendimento do Sesc no Centro e na unidade do Sesc Balneário, no Alvorada. O passaporte antecipado para a folia custa R$ 5 para trabalhadores do comércio/dependentes, R$ 10 público geral, com cartão Sesc, e R$ 15 para quem não o possui o documento. Crianças de até 3 anos não pagam, mas os responsáveis precisam apresentar documento. No dia da festa o preço único é de R$ 15.

